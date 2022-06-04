https://ria.ru/20220604/sakhalin-1793089714.html
Губернатор Сахалина поздравил организацию "Сахалинские корейцы" с 30-летием
Губернатор Сахалина поздравил организацию "Сахалинские корейцы" с 30-летием - РИА Новости, 04.06.2022
Губернатор Сахалина поздравил организацию "Сахалинские корейцы" с 30-летием
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил общественную организацию "Сахалинские корейцы" с 30-летием со дня образования, поблагодарив ее за... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:48
2022-06-04T09:48
2022-06-04T09:48
россия
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил общественную организацию "Сахалинские корейцы" с 30-летием со дня образования, поблагодарив ее за участие в общественной и социальной жизни региона."Долгие годы она заботится о возрождении и сохранении культуры и традиций корейского народа на Сахалине, отстаивала их права и интересы, учила корейскому языку. Наш регион уникален богатым культурным миром и гастрономическими изысками во многом благодаря корейскому населению, которое по численности в Сахалинской области занимает второе место", - написал глава региона в Telegram-канале.Особую признательность губернатор выразил президенту общественной организации Оксане Пак, под руководством которой проводится множество мероприятий, посвященных традициям, национальной кухне, ремеслам и единоборствам."Сахалинские корейцы" являются многократным победителем в конкурсах социальных проектов правительства Сахалинской области. Поздравляю с праздником и благодарю за участие в общественной и социальной жизни региона", - отметил в заключение Лимаренко.В пресс-службе правительства области уточнили, что региональная общественная организация "Сахалинские корейцы" была создана 28 марта 1992 года для решения проблем сахалинских корейцев, сохранения родной культуры и традиций.В состав объединения входят совет старейшин, организация разделенных семей, молодежная организация, ассоциация учителей, бизнесменов, женсовет, а также федерации тхэквондо и корейской национальной борьбы ссирым.В настоящее время подразделения организации работают в 12 районах области.
https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, общество
Губернатор Сахалина поздравил организацию "Сахалинские корейцы" с 30-летием
Губернатор Сахалина Лимаренко поздравил организацию "Сахалинские корейцы" с 30-летием
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил
общественную организацию "Сахалинские корейцы" с 30-летием со дня образования, поблагодарив ее за участие в общественной и социальной жизни региона.
"Долгие годы она заботится о возрождении и сохранении культуры и традиций корейского народа на Сахалине
, отстаивала их права и интересы, учила корейскому языку. Наш регион уникален богатым культурным миром и гастрономическими изысками во многом благодаря корейскому населению, которое по численности в Сахалинской области
занимает второе место", - написал глава региона в Telegram-канале.
Особую признательность губернатор выразил президенту общественной организации Оксане Пак, под руководством которой проводится множество мероприятий, посвященных традициям, национальной кухне, ремеслам и единоборствам.
"Сахалинские корейцы" являются многократным победителем в конкурсах социальных проектов правительства Сахалинской области. Поздравляю с праздником и благодарю за участие в общественной и социальной жизни региона", - отметил в заключение Лимаренко.
В пресс-службе правительства области уточнили, что региональная общественная организация "Сахалинские корейцы" была создана 28 марта 1992 года для решения проблем сахалинских корейцев, сохранения родной культуры и традиций.
В состав объединения входят совет старейшин, организация разделенных семей, молодежная организация, ассоциация учителей, бизнесменов, женсовет, а также федерации тхэквондо и корейской национальной борьбы ссирым.
В настоящее время подразделения организации работают в 12 районах области.