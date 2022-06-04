https://ria.ru/20220604/rossiya-1793102296.html

Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу

Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу - РИА Новости, 04.06.2022

Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу

Читатели итальянской газеты Il Giornale встали на сторону России в ситуации с украинским кризисом и санкционным давлением.Поводом для такой реакции стала статья РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:31

2022-06-04T11:31

2022-06-04T11:31

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италия

сша

европа

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Il Giornale встали на сторону России в ситуации с украинским кризисом и санкционным давлением.Поводом для такой реакции стала статья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, в которой он заявил, что события на Украине показали изолированность Запада от остального мира. "Россия побеждает, а мы стоим в сточной канаве по шею и кричим: не делайте волну!" — заявил один из пользователей. "Вы просто не хотите слышать то, что говорит Россия. Это все равно что пытаться починить машину, не понимая, откуда возникают проблемы", — посчитал другой комментатор. "Запад не является ни единым, ни решительным. На данный момент наши марионеточные правительства подчиняются НАТО", — отметил другой. "Россия уже выиграла, а единственными проигравшими будут мы, европейцы, с Италией на первом месте", — подытожили читатели. Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220604/rossiya-1793088604.html

https://ria.ru/20220603/medvedev-1792818359.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, италия, сша, европа