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Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу - РИА Новости, 04.06.2022
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Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу
Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу - РИА Новости, 04.06.2022
Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу
Читатели итальянской газеты Il Giornale встали на сторону России в ситуации с украинским кризисом и санкционным давлением.Поводом для такой реакции стала статья РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:31
2022-06-04T11:31
в мире
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италия
сша
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Il Giornale встали на сторону России в ситуации с украинским кризисом и санкционным давлением.Поводом для такой реакции стала статья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, в которой он заявил, что события на Украине показали изолированность Запада от остального мира. "Россия побеждает, а мы стоим в сточной канаве по шею и кричим: не делайте волну!" — заявил один из пользователей. "Вы просто не хотите слышать то, что говорит Россия. Это все равно что пытаться починить машину, не понимая, откуда возникают проблемы", — посчитал другой комментатор. "Запад не является ни единым, ни решительным. На данный момент наши марионеточные правительства подчиняются НАТО", — отметил другой. "Россия уже выиграла, а единственными проигравшими будут мы, европейцы, с Италией на первом месте", — подытожили читатели. Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220604/rossiya-1793088604.html
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в мире, россия, италия, сша, европа
11:31 04.06.2022
 
Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу

Читатели Il Giornale встали на сторону России в ситуации с Украиной и санкциями Запада

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид Рима, Италия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Il Giornale встали на сторону России в ситуации с украинским кризисом и санкционным давлением.

Поводом для такой реакции стала статья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, в которой он заявил, что события на Украине показали изолированность Запада от остального мира.
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"Россия побеждает, а мы стоим в сточной канаве по шею и кричим: не делайте волну!" — заявил один из пользователей.

"Вы просто не хотите слышать то, что говорит Россия. Это все равно что пытаться починить машину, не понимая, откуда возникают проблемы", — посчитал другой комментатор.

"Запад не является ни единым, ни решительным. На данный момент наши марионеточные правительства подчиняются НАТО", — отметил другой.

"Россия уже выиграла, а единственными проигравшими будут мы, европейцы, с Италией на первом месте", — подытожили читатели.
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Медведев высказался о целях враждебной политики Запада против России
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.

Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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