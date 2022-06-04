Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу
Читатели Il Giornale встали на сторону России в ситуации с Украиной и санкциями Запада
Вид Рима, Италия
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели итальянской газеты Il Giornale встали на сторону России в ситуации с украинским кризисом и санкционным давлением.
Поводом для такой реакции стала статья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, в которой он заявил, что события на Украине показали изолированность Запада от остального мира.
Поводом для такой реакции стала статья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, в которой он заявил, что события на Украине показали изолированность Запада от остального мира.
"Россия побеждает, а мы стоим в сточной канаве по шею и кричим: не делайте волну!" — заявил один из пользователей.
"Вы просто не хотите слышать то, что говорит Россия. Это все равно что пытаться починить машину, не понимая, откуда возникают проблемы", — посчитал другой комментатор.
"Запад не является ни единым, ни решительным. На данный момент наши марионеточные правительства подчиняются НАТО", — отметил другой.
"Россия уже выиграла, а единственными проигравшими будут мы, европейцы, с Италией на первом месте", — подытожили читатели.
"Вы просто не хотите слышать то, что говорит Россия. Это все равно что пытаться починить машину, не понимая, откуда возникают проблемы", — посчитал другой комментатор.
"Запад не является ни единым, ни решительным. На данный момент наши марионеточные правительства подчиняются НАТО", — отметил другой.
"Россия уже выиграла, а единственными проигравшими будут мы, европейцы, с Италией на первом месте", — подытожили читатели.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.