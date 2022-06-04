В Китае восхитились поведением России в ответ на "пакости" Запада
Читатели "Гуаньча" восхитились поведением России в ответ на экономическую войну Запада
Московский Кремль
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели "Гуаньча" восхитились поведением России в ответ на экономическую войну Запада, которая взвинтила цены на энергоресурсы и укрепила рубль.
Ранее экономический обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт в своей статье отметил, что Россия побеждает в экономической войне, развязанной Западом.
Ранее экономический обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт в своей статье отметил, что Россия побеждает в экономической войне, развязанной Западом.
Многие читатели высмеяли решимость, с которой США и другие страны "наносят себе увечья", и призвали Пекин поучиться у России действовать, когда тебя осаждают со всех сторон.
"Они хотели ввести санкции против России, но инфляция на Западе стала выше, чем в России. Вот это неловкая ситуация", — отметил один из пользователей.
"Байден скоро признает поражение и выразит надежду, что Россия будет продавать нефть по более низкой цене", — посчитал другой комментатор.
"Не могу не показать большой палец вверх: Россия действительно умеет бороться!" — поделился мнением один из читателей.
"Соединенные Штаты самодовольны, они переоценивают себя и недооценивают Россию, они настолько высокомерные, что действительно думают, что мир будет делать все, что они захотят", — отметил другой.
"Китаю действительно необходимо поучиться у других. Россию осаждают со всех сторон, а ее экономика становится все лучше и лучше", — подытожили пользователи.
"Они хотели ввести санкции против России, но инфляция на Западе стала выше, чем в России. Вот это неловкая ситуация", — отметил один из пользователей.
"Байден скоро признает поражение и выразит надежду, что Россия будет продавать нефть по более низкой цене", — посчитал другой комментатор.
"Не могу не показать большой палец вверх: Россия действительно умеет бороться!" — поделился мнением один из читателей.
"Соединенные Штаты самодовольны, они переоценивают себя и недооценивают Россию, они настолько высокомерные, что действительно думают, что мир будет делать все, что они захотят", — отметил другой.
"Китаю действительно необходимо поучиться у других. Россию осаждают со всех сторон, а ее экономика становится все лучше и лучше", — подытожили пользователи.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>