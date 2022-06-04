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В Китае восхитились поведением России в ответ на "пакости" Запада - РИА Новости, 04.06.2022
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В Китае восхитились поведением России в ответ на "пакости" Запада
В Китае восхитились поведением России в ответ на "пакости" Запада - РИА Новости, 04.06.2022
В Китае восхитились поведением России в ответ на "пакости" Запада
Читатели "Гуаньча" восхитились поведением России в ответ на экономическую войну Запада, которая взвинтила цены на энергоресурсы и укрепила рубль. Ранее... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:42
2022-06-04T09:42
в мире
россия
санкции в отношении россии
европа
сша
китай
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели "Гуаньча" восхитились поведением России в ответ на экономическую войну Запада, которая взвинтила цены на энергоресурсы и укрепила рубль. Ранее экономический обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт в своей статье отметил, что Россия побеждает в экономической войне, развязанной Западом. Многие читатели высмеяли решимость, с которой США и другие страны "наносят себе увечья", и призвали Пекин поучиться у России действовать, когда тебя осаждают со всех сторон. "Они хотели ввести санкции против России, но инфляция на Западе стала выше, чем в России. Вот это неловкая ситуация", — отметил один из пользователей. "Байден скоро признает поражение и выразит надежду, что Россия будет продавать нефть по более низкой цене", — посчитал другой комментатор. "Не могу не показать большой палец вверх: Россия действительно умеет бороться!" — поделился мнением один из читателей. "Соединенные Штаты самодовольны, они переоценивают себя и недооценивают Россию, они настолько высокомерные, что действительно думают, что мир будет делать все, что они захотят", — отметил другой. "Китаю действительно необходимо поучиться у других. Россию осаждают со всех сторон, а ее экономика становится все лучше и лучше", — подытожили пользователи.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, санкции в отношении россии, европа, сша, китай
09:42 04.06.2022
 
В Китае восхитились поведением России в ответ на "пакости" Запада

Читатели "Гуаньча" восхитились поведением России в ответ на экономическую войну Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели "Гуаньча" восхитились поведением России в ответ на экономическую войну Запада, которая взвинтила цены на энергоресурсы и укрепила рубль.

Ранее экономический обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт в своей статье отметил, что Россия побеждает в экономической войне, развязанной Западом.
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Многие читатели высмеяли решимость, с которой США и другие страны "наносят себе увечья", и призвали Пекин поучиться у России действовать, когда тебя осаждают со всех сторон.

"Они хотели ввести санкции против России, но инфляция на Западе стала выше, чем в России. Вот это неловкая ситуация", — отметил один из пользователей.

"Байден скоро признает поражение и выразит надежду, что Россия будет продавать нефть по более низкой цене", — посчитал другой комментатор.

"Не могу не показать большой палец вверх: Россия действительно умеет бороться!" — поделился мнением один из читателей.

"Соединенные Штаты самодовольны, они переоценивают себя и недооценивают Россию, они настолько высокомерные, что действительно думают, что мир будет делать все, что они захотят", — отметил другой.

"Китаю действительно необходимо поучиться у других. Россию осаждают со всех сторон, а ее экономика становится все лучше и лучше", — подытожили пользователи.
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Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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