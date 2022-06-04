https://ria.ru/20220604/rim-1793205332.html

В Риме протестующие потребовали расследовать преступления ВСУ в Донбассе

В Риме протестующие потребовали расследовать преступления ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 04.06.2022

В Риме протестующие потребовали расследовать преступления ВСУ в Донбассе

Участники манифестации в центре Рима начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с призывом провести расследование... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:11

2022-06-04T23:11

2022-06-04T23:55

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РИМ, 4 июн — РИА Новости. Участники манифестации в центре Рима начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с призывом провести расследование преступлений украинских военных в Донбассе с 2014 года, рассказал РИА Новости организатор акции Амедео Авондет.По его словам, в митинге на одной из площадей итальянской столицы приняли участие около тысячи человек. Их требования в основном касаются выхода Италии из НАТО и прекращении отправки вооружений на Украину."Учитывая, что сегодня было плюс 33, я не ожидал, что будет столько людей. Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт", — отметил Авондет, возглавляющий политическую организацию "Единая Италия".Он обратил внимание, что шествие прошло при дистанционном участии из Москвы представителей партии "Единая Россия".Авондент убежден, что разрешить конфликт в Донбассе можно с привлечением ООН после того, как "Россия будет вновь включена в международную политику".Следующее мероприятие он планирует провести в Неаполе или Реджо-Калабрии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, новый пакет американской помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский пообещал не применять их для ударов по территории России.Тем не менее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что кредит доверия к Киеву исчерпан, ведь Минские соглашения перестали существовать по его вине. Кроме того, Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для ВКС России.

https://ria.ru/20220604/evropa-1793049021.html

https://ria.ru/20220604/mariupol-1792716803.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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в мире, донбасс, италия, украина, нато, единая россия, оон