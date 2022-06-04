https://ria.ru/20220604/referendum-1793072522.html

В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит

В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит - РИА Новости, 04.06.2022

В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит

Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит, сегодня первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщил РИА РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T03:05

2022-06-04T03:05

2022-06-04T03:11

херсонская область

запорожская область

украина

в мире

кирилл стремоусов

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит, сегодня первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, плебисцит будет проведен после возвращения области к нормальной мирной жизни."После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее", — подчеркнул Стремоусов.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220603/popytki-1792778763.html

херсонская область

запорожская область

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херсонская область , запорожская область, украина, в мире, кирилл стремоусов, симферополь