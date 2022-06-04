https://ria.ru/20220604/referendum-1793072522.html
В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит
В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит - РИА Новости, 04.06.2022
В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит
Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит, сегодня первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщил РИА РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T03:05
2022-06-04T03:05
2022-06-04T03:11
херсонская область
запорожская область
украина
в мире
кирилл стремоусов
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_27d1b4a9e9ea3488dfb9e85e447bb3a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит, сегодня первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, плебисцит будет проведен после возвращения области к нормальной мирной жизни."После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее", — подчеркнул Стремоусов.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220603/popytki-1792778763.html
херсонская область
запорожская область
украина
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1d8ca21fdf678395b2c5d4566633ea30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , запорожская область, украина, в мире, кирилл стремоусов, симферополь
03:05 04.06.2022 (обновлено: 03:11 04.06.2022)
В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: вопрос о референдуме пока не стоит