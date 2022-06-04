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В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит - РИА Новости, 04.06.2022
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В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит
В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит - РИА Новости, 04.06.2022
В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит
Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит, сегодня первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщил РИА РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T03:05
2022-06-04T03:11
херсонская область
запорожская область
украина
в мире
кирилл стремоусов
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит, сегодня первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, плебисцит будет проведен после возвращения области к нормальной мирной жизни."После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее", — подчеркнул Стремоусов.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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херсонская область
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херсонская область , запорожская область, украина, в мире, кирилл стремоусов, симферополь
03:05 04.06.2022 (обновлено: 03:11 04.06.2022)
 
В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: вопрос о референдуме пока не стоит

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит, сегодня первоочередная задача — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня", — сказал Стремоусов.

По его словам, плебисцит будет проведен после возвращения области к нормальной мирной жизни.
"После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее", — подчеркнул Стремоусов.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Херсонская областьЗапорожская областьУкраинаВ миреКирилл СтремоусовСимферополь
 
 
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