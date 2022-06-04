https://ria.ru/20220604/razminirovanie-1793163208.html

ВС и МЧС России разминировали почти 2,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

ВС и МЧС России разминировали почти 2,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.06.2022

ВС и МЧС России разминировали почти 2,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 2,8 тысячи гектаров территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:09

2022-06-04T17:09

2022-06-04T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 2,8 тысячи гектаров территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за сутки проверено более 75,53 гектара, а также 35 зданий, в том числе 13 социально-значимых объектов, один мост и 9,64 километра дорог."Обнаружен и обезврежен 13 801 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 310", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

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Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)