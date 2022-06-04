https://ria.ru/20220604/razminirovanie-1793163208.html
ВС и МЧС России разминировали почти 2,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
ВС и МЧС России разминировали почти 2,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.06.2022
ВС и МЧС России разминировали почти 2,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 2,8 тысячи гектаров территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:09
2022-06-04T17:09
2022-06-04T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793095826_0:192:2720:1722_1920x0_80_0_0_401db594c00a2b9f9927ba53cdbc068a.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 2,8 тысячи гектаров территории ДНР и ЛНР, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за сутки проверено более 75,53 гектара, а также 35 зданий, в том числе 13 социально-значимых объектов, один мост и 9,64 километра дорог."Обнаружен и обезврежен 13 801 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 310", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793095826_311:0:2720:1807_1920x0_80_0_0_0dbd8af3b589d8251682d8c291ea2d64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:09 04.06.2022 (обновлено: 17:22 04.06.2022)
ВС и МЧС России разминировали почти 2,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Мизинцев: военные и спасатели разминировали почти 2,8 тысячи гектаров территории ДНР и ЛНР