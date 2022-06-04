https://ria.ru/20220604/ravvin-1793096937.html

Раввин Борода: без заповедей мир не может развиваться к лучшему

Раввин Борода: без заповедей мир не может развиваться к лучшему - РИА Новости, 04.06.2022

Раввин Борода: без заповедей мир не может развиваться к лучшему

Вечером 4 июня евреи начинают отмечать Шавуот – день Дарования Торы, в который принято читать в синагогах десять заповедей и вспоминать. Президент Федерации... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:00

2022-06-04T11:00

2022-06-04T11:00

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иудаизм

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Вечером 4 июня евреи начинают отмечать Шавуот – день Дарования Торы, в который принято читать в синагогах десять заповедей и вспоминать. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода рассказал в интервью РИА Новости, какие уроки можно извлечь из него в наше время, и только ли для иудеев важны сегодня дарованные на Синае заповеди.– Александр Моисеевич, сохраняются ли в этом году ограничения по празднованию Шавуота в общинах?– Во время пандемии мы неоднократно призывали к вакцинации, старались объяснить, почему важны все меры противодействия распространению вируса. В последние два года во время праздников, вместе с уже традиционной раздачей подарочных продуктовых наборов, также раздавались средства индивидуальной защиты и антисептики, долгое время не проводились массовые мероприятия, ограничивалось количество участников общественных молитв. Можно сказать, что еврейская община со всей серьезностью отнеслась к вопросам безопасности в условиях нового заболевания, и на данный момент практически все члены общины привиты, здоровы и могут все вместе собираться, как того велит традиция. Наши мудрецы называют праздник Шавуот "Ацерет", что означает "собрание" — без совместных встреч заповедей праздника нельзя выполнить в полную меру.– День Шавуот посвящен дарованию Торы, обязательств для верующих. Почему, на ваш взгляд, следование заповедям остается актуальным сейчас, и не только для иудеев?– Тора указывает для евреев 613 заповедей, но в день Дарования Торы мы читаем десять заповедей. На них же базируется каждая из авраамических религий, которые распространены во всем мире. Этот комплекс морально–этических ценностей, таким образом, лежит в основе культуры, права, общественных устоев множества стран и народов. Следование им встраивается в наше сознание с малых лет, и мне видится это правильным, потому что заповеди предлагают такие ценности, без которых человеческое общество и мир не могут развиваться к лучшему, без них невозможен конструктивный мировой порядок. А это важно для каждого человека, вне зависимости от убеждений.– Организует ли ФЕОР какие-либо благотворительные программы к этому празднику – распространение Пятикнижия, например?– Существуют благотворительные программы, приуроченные к каждому еврейскому празднику, в том числе и к Шавуоту. В этом году мы направляем особое внимание на помощь нуждающимся, обеспечение праздничных общинных трапез всем необходимым, а также на подарки детям. Часто в наборы входят и молитвенники, и экземпляры Торы.– Каковы традиции празднования? Какие из них были невозможны к исполнению в пандемию, радостно ли сейчас возвращаться к ним?– Основная традиция праздника — это чтение десяти заповедей в синагогах. Слушать их приходит каждый член общины, с собой берут даже самых маленьких детей. Это связано с тем, что во время Синайского Откровения между народом Израиля и Всевышним был установлен договор о том, что евреи обязуются учить своих детей Торе. И до сих пор считается, что мир стоит на дыхании детей, которые учат Тору. В Шавуот также принято устраивать молочную трапезу, в том числе с молочными сладостями, поэтому в синагогах в этот день детям раздают мороженое — и можно сказать наверняка, что это их любимый обычай.Конечно, ни общинные праздники, ни совместные уроки Торы вживую не были возможны в пандемию. И поскольку оба этих занятия являются основополагающими для практики иудаизма, то мы возвращаемся к ним с большой радостью.– С каким настроением встречают Шавуот обычно, и с каким – во времена кризисов и потрясений, как сейчас? Какой урок в такое время можно извлечь из праздника?– Шавуот — это праздник дарования Торы. В этот день мы отмечаем то доверие, которое наши прародители заслужили и которое было оказано Всевышним, мы напоминаем себе и друг другу о Его заповедях, о важности ежедневного духовного труда, который мы направляем на приближение к Творцу и уповаем на Его готовность принять нас, пойти нам навстречу, когда мы будем к этому готовы.Таков общий настрой в данный праздник в любое время. Однако во времена испытаний потребность исполнить заповеди праздника должным образом стоит особенно остро, ведь сделать это может быть сложнее. Как по материальным причинам, так и по моральным. Важно помнить, что религиозные праздники не является весельем ради веселья, но временем для глубокого осмысления жизни и своего места в ней. Обратите внимание, что каждая заповедь стоит в форме личного обращения. Заповеди – это не только указания к действию, но в широком смысле они сообщают нам, что именно человек ответственен за общественный порядок.

https://ria.ru/20210326/pesakh-1602940415.html

https://ria.ru/20210828/evreyskayakukhnya-1747173370.html

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, израиль, федерация еврейских общин россии, александр борода (раввин), религия, иудаизм