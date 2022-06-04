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Британские ученые нашли лекарство эффективнее химиотерапии при раке легких - РИА Новости, 04.06.2022
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Британские ученые нашли лекарство эффективнее химиотерапии при раке легких
Британские ученые нашли лекарство эффективнее химиотерапии при раке легких - РИА Новости, 04.06.2022
Британские ученые нашли лекарство эффективнее химиотерапии при раке легких
Британские ученые разработали новую комбинацию препаратов, которая в рамках клинических испытаний оказалась в два раза эффективнее химиотерапии против рака... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T15:36
2022-06-04T15:36
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Британские ученые разработали новую комбинацию препаратов, которая в рамках клинических испытаний оказалась в два раза эффективнее химиотерапии против рака легкого, говорится в заявлении на сайте лондонского института исследования рака.Отмечается, что комбинация из двух препаратов (VS-6766 и эверолимус) оказалась эффективна против "запущенных форм рака с рядом мутаций гена KRAS". Группа испытуемых включала в себя 30 пациентов, в том числе 11 человек с немелкоклеточным раком легкого на поздних стадиях. Все они ранее проходили химиотерапию и современную иммунотерапию, но лечение перестало оказывать эффект."У половины пациентов с раком легких прогрессирование болезни не наблюдалось в течение шести месяцев, что примерно в два раза дольше ожидаемого эффекта от химиотерапии на такой стадии развития заболевания", - говорится в пресс-релизе института.По итогам испытаний опухоли стали меньше более чем на 30% у двух из 11 пациентов с раком легкого, еще у девяти рост опухоли удалось взять под контроль. Кроме того, положительная динамика наблюдалась у пациентов с раком щитовидной железы и яичников.Специалисты отмечают, что сейчас существует как минимум одно эффективное средство против рака, вызванного мутациями гена KRAS, и в 2021 году его применение одобрили в США, но оно способно поражать лишь одну мутацию (G12C). Действие новой комбинации препаратов направлено не на сам раковый ген KRAS, а на то, чтобы лишить его возможности стимулировать рост опухоли, говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220602/fizika-1792727982.html
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сша
15:36 04.06.2022
 
Британские ученые нашли лекарство эффективнее химиотерапии при раке легких

Британские ученые нашли комбинацию лекарств эффективнее химиотерапии при раке легких

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Британские ученые разработали новую комбинацию препаратов, которая в рамках клинических испытаний оказалась в два раза эффективнее химиотерапии против рака легкого, говорится в заявлении на сайте лондонского института исследования рака.
Отмечается, что комбинация из двух препаратов (VS-6766 и эверолимус) оказалась эффективна против "запущенных форм рака с рядом мутаций гена KRAS". Группа испытуемых включала в себя 30 пациентов, в том числе 11 человек с немелкоклеточным раком легкого на поздних стадиях. Все они ранее проходили химиотерапию и современную иммунотерапию, но лечение перестало оказывать эффект.
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"У половины пациентов с раком легких прогрессирование болезни не наблюдалось в течение шести месяцев, что примерно в два раза дольше ожидаемого эффекта от химиотерапии на такой стадии развития заболевания", - говорится в пресс-релизе института.
По итогам испытаний опухоли стали меньше более чем на 30% у двух из 11 пациентов с раком легкого, еще у девяти рост опухоли удалось взять под контроль. Кроме того, положительная динамика наблюдалась у пациентов с раком щитовидной железы и яичников.
Специалисты отмечают, что сейчас существует как минимум одно эффективное средство против рака, вызванного мутациями гена KRAS, и в 2021 году его применение одобрили в США, но оно способно поражать лишь одну мутацию (G12C). Действие новой комбинации препаратов направлено не на сам раковый ген KRAS, а на то, чтобы лишить его возможности стимулировать рост опухоли, говорится в пресс-релизе.
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