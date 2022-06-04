https://ria.ru/20220604/putin-1793124536.html

В США заявили о дипломатической победе Путина

В США заявили о дипломатической победе Путина - РИА Новости, 04.06.2022

В США заявили о дипломатической победе Путина

Визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Сочи можно считать дипломатической победой Владимира Путина, заявил в эфире телеканала CNN... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:38

2022-06-04T13:38

2022-06-04T17:37

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Сочи можно считать дипломатической победой Владимира Путина, заявил в эфире телеканала CNN корреспондент Дэвид Маккензи."Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений", — напомнил он.Именно поэтому они воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей действия России. По мнению журналиста, это тоже можно назвать дипломатической победой Путина. В случае, если Африка не сможет получить зерно от Украины или России, это вызовет сильный рост цен на продовольствие и может поставить под сомнение его наличие на этом континенте, подытожил Маккензи.В пятницу состоялись переговоры Путина и Салла. Президент Сенегала заявил, что отсутствие доступа к пшенице из России угрожает продовольственной безопасности в Африке, поэтому он призвал западные страны вывести зерно и удобрения из-под санкций.Накануне Владимир Путин заявил, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, и, если Киев разминирует порты, корабли с продовольствием смогут выходить оттуда без всяких проблем.Ранее бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна внутри страны.

https://ria.ru/20220604/rossiya-1793088604.html

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, владимир путин, россия, африка, сша, украина