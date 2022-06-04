https://ria.ru/20220604/putin-1793124536.html
В США заявили о дипломатической победе Путина
В США заявили о дипломатической победе Путина - РИА Новости, 04.06.2022
В США заявили о дипломатической победе Путина
Визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Сочи можно считать дипломатической победой Владимира Путина, заявил в эфире телеканала CNN... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:38
2022-06-04T13:38
2022-06-04T17:37
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Сочи можно считать дипломатической победой Владимира Путина, заявил в эфире телеканала CNN корреспондент Дэвид Маккензи."Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений", — напомнил он.Именно поэтому они воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей действия России. По мнению журналиста, это тоже можно назвать дипломатической победой Путина. В случае, если Африка не сможет получить зерно от Украины или России, это вызовет сильный рост цен на продовольствие и может поставить под сомнение его наличие на этом континенте, подытожил Маккензи.В пятницу состоялись переговоры Путина и Салла. Президент Сенегала заявил, что отсутствие доступа к пшенице из России угрожает продовольственной безопасности в Африке, поэтому он призвал западные страны вывести зерно и удобрения из-под санкций.Накануне Владимир Путин заявил, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, и, если Киев разминирует порты, корабли с продовольствием смогут выходить оттуда без всяких проблем.Ранее бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна внутри страны.
https://ria.ru/20220604/rossiya-1793088604.html
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, оон, владимир путин, россия, африка, сша, украина
13:38 04.06.2022 (обновлено: 17:37 04.06.2022)
В США заявили о дипломатической победе Путина
CNN назвал отношение Африки к России на фоне санкций Запада дипломатической победой Путина
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Сочи можно считать дипломатической победой Владимира Путина, заявил в эфире телеканала CNN
корреспондент Дэвид Маккензи.
"Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений", — напомнил он.
Именно поэтому они воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей действия России. По мнению журналиста, это тоже можно назвать дипломатической победой Путина.
В случае, если Африка не сможет получить зерно от Украины или России, это вызовет сильный рост цен на продовольствие и может поставить под сомнение его наличие на этом континенте, подытожил Маккензи.
В пятницу состоялись переговоры Путина и Салла. Президент Сенегала заявил, что отсутствие доступа к пшенице из России угрожает продовольственной безопасности в Африке, поэтому он призвал западные страны вывести зерно и удобрения из-под санкций.
Накануне Владимир Путин заявил, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, и, если Киев разминирует порты, корабли с продовольствием смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Ранее бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна внутри страны.