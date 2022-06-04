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Протестующие остаются в палаточном лагере в Ереване
Протестующие остаются в палаточном лагере в Ереване - РИА Новости, 04.06.2022
Протестующие остаются в палаточном лагере в Ереване
Протестующие по-прежнему остаются в палаточном лагере на Площади Франции в Ереване, несмотря на то что сам лагерь ночью могут разогнать, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T00:58
2022-06-04T00:58
2022-06-04T01:15
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 июн — РИА Новости. Протестующие по-прежнему остаются в палаточном лагере на Площади Франции в Ереване, несмотря на то что сам лагерь ночью могут разогнать, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Стычка требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна оппозиционеров с полицией произошла у правительственной резиденции вечером. Полиция республики сообщала о задержании 11 человек.Сейчас в лагере много людей: они сидят по палаткам или просто гуляют по территории палаточного лагеря. До этого в некоторых местных Telegram-каналах звучали призывы оставаться на Площади Франции как можно дольше — по неподтвержденной информации этих каналов, полиция может попытаться разогнать лагерь. Такие же слухи распространяются и на самой площади среди протестующих.На отдалении стоят машины силовиков и дежурит спецназ, но посты правоохранительных органов находятся рядом с лагерем круглосуточно.Обстановка на месте напряженная, но стабильная: люди обсуждают прошедшую акцию, во время которой произошли серьезные стычки с полицией, а силовики использовали спецсредства и светошумовые гранаты.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьера по поводу Нагорного Карабаха. По его словам, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана. Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, никол пашинян, ереван, армения
00:58 04.06.2022 (обновлено: 01:15 04.06.2022)
Протестующие остаются в палаточном лагере в Ереване
Протестующие остаются в палаточном лагере в Ереване, расходиться ночью не планируют
ЕРЕВАН, 4 июн — РИА Новости. Протестующие по-прежнему остаются в палаточном лагере на Площади Франции в Ереване, несмотря на то что сам лагерь ночью могут разогнать, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Стычка требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна
оппозиционеров с полицией произошла у правительственной резиденции вечером. Полиция республики сообщала о задержании 11 человек.
Сейчас в лагере много людей: они сидят по палаткам или просто гуляют по территории палаточного лагеря. До этого в некоторых местных Telegram-каналах звучали призывы оставаться на Площади Франции
как можно дольше — по неподтвержденной информации этих каналов, полиция может попытаться разогнать лагерь. Такие же слухи распространяются и на самой площади среди протестующих.
На отдалении стоят машины силовиков и дежурит спецназ, но посты правоохранительных органов находятся рядом с лагерем круглосуточно.
Обстановка на месте напряженная, но стабильная: люди обсуждают прошедшую акцию, во время которой произошли серьезные стычки с полицией, а силовики использовали спецсредства и светошумовые гранаты.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьера по поводу Нагорного Карабаха
. По его словам, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана
. Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.