https://ria.ru/20220604/protest-1793203920.html
Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно
Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно - РИА Новости, 04.06.2022
Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно
Встреча силовиков и протестующих в Ереване перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла спокойно и коротко, сейчас люди уже отходят от нее, РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:45
2022-06-04T22:45
2022-06-04T22:45
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Встреча силовиков и протестующих в Ереване перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла спокойно и коротко, сейчас люди уже отходят от нее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники протестного шествия подошли к резиденции и уткнулись в оцепление из силовиков - бойцы спецназа были в шлемах и со щитами. Но долго задерживаться там протестное шествие не стало: с машины выступил вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, после чего люди от резиденции Пашиняна, где только вчера были ожесточенные столкновения с полицией, начали отходить.В данный момент пространство перед резиденцией премьера почти пустое.
https://ria.ru/20220603/priznanie-1792775242.html
ереван
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван
Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно
Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла без столкновений