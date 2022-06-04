https://ria.ru/20220604/protest-1793203920.html

Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно

Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно - РИА Новости, 04.06.2022

Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно

Встреча силовиков и протестующих в Ереване перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла спокойно и коротко, сейчас люди уже отходят от нее, РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T22:45

2022-06-04T22:45

2022-06-04T22:45

в мире

ереван

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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Встреча силовиков и протестующих в Ереване перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла спокойно и коротко, сейчас люди уже отходят от нее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники протестного шествия подошли к резиденции и уткнулись в оцепление из силовиков - бойцы спецназа были в шлемах и со щитами. Но долго задерживаться там протестное шествие не стало: с машины выступил вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, после чего люди от резиденции Пашиняна, где только вчера были ожесточенные столкновения с полицией, начали отходить.В данный момент пространство перед резиденцией премьера почти пустое.

https://ria.ru/20220603/priznanie-1792775242.html

ереван

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ереван