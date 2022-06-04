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Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно - РИА Новости, 04.06.2022
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Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно
Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно - РИА Новости, 04.06.2022
Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно
Встреча силовиков и протестующих в Ереване перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла спокойно и коротко, сейчас люди уже отходят от нее, РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:45
2022-06-04T22:45
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Встреча силовиков и протестующих в Ереване перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла спокойно и коротко, сейчас люди уже отходят от нее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники протестного шествия подошли к резиденции и уткнулись в оцепление из силовиков - бойцы спецназа были в шлемах и со щитами. Но долго задерживаться там протестное шествие не стало: с машины выступил вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, после чего люди от резиденции Пашиняна, где только вчера были ожесточенные столкновения с полицией, начали отходить.В данный момент пространство перед резиденцией премьера почти пустое.
https://ria.ru/20220603/priznanie-1792775242.html
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в мире, ереван
22:45 04.06.2022
 
Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно

Встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла без столкновений

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции у дома правительства в Ереване
Участники акции оппозиции у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Встреча силовиков и протестующих в Ереване перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла спокойно и коротко, сейчас люди уже отходят от нее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники протестного шествия подошли к резиденции и уткнулись в оцепление из силовиков - бойцы спецназа были в шлемах и со щитами. Но долго задерживаться там протестное шествие не стало: с машины выступил вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, после чего люди от резиденции Пашиняна, где только вчера были ожесточенные столкновения с полицией, начали отходить.
В данный момент пространство перед резиденцией премьера почти пустое.
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