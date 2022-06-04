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Источник: в Москве сотрудницу МВД задержали за фальшивую прописку мигрантов - РИА Новости, 04.06.2022
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Источник: в Москве сотрудницу МВД задержали за фальшивую прописку мигрантов
Источник: в Москве сотрудницу МВД задержали за фальшивую прописку мигрантов - РИА Новости, 04.06.2022
Источник: в Москве сотрудницу МВД задержали за фальшивую прописку мигрантов
Силовики в рамках расследования уголовного дела о незаконной регистрации более 1,5 тысячи мигрантов задержали сотрудницу полиции в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T04:06
2022-06-04T07:25
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела о незаконной регистрации более 1,5 тысячи мигрантов задержали сотрудницу полиции в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, уголовное дело возбудили еще в конце 2021 года. Тогда следствие выяснило, что неизвестные подавали фальшивые документы в миграционный отдел, в результате в 2020-2021 годах таким образом там оформили более 1,5 тысячи иностранцев."Задержанная же за деньги оформляла мигрантов с января по июль 2021 года. Какую сумму получила женщина за "службу", пока неизвестно", — добавил собеседник, отметив, что после задержания в отделе началась служебная проверка.В пресс-службе московского главка МВД также подтвердили РИА Новости информацию о расследования возможности причастности сотрудницы к организации незаконной миграции."В случае установления вины, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к ответственности в соответствии с законом", — сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220211/migranty-1772262946.html
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
04:06 04.06.2022 (обновлено: 07:25 04.06.2022)
 
Источник: в Москве сотрудницу МВД задержали за фальшивую прописку мигрантов

В Москве сотрудницу МВД задержали за нелегальную "прописку" более полутора тысяч мигрантов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела о незаконной регистрации более 1,5 тысячи мигрантов задержали сотрудницу полиции в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В четверг в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье об "организации незаконной миграции", была задержана сотрудница ОВМ ОМВД России по району Покровское-Стрешнево", — сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело возбудили еще в конце 2021 года. Тогда следствие выяснило, что неизвестные подавали фальшивые документы в миграционный отдел, в результате в 2020-2021 годах таким образом там оформили более 1,5 тысячи иностранцев.
"Задержанная же за деньги оформляла мигрантов с января по июль 2021 года. Какую сумму получила женщина за "службу", пока неизвестно", — добавил собеседник, отметив, что после задержания в отделе началась служебная проверка.
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В пресс-службе московского главка МВД также подтвердили РИА Новости информацию о расследования возможности причастности сотрудницы к организации незаконной миграции.
"В случае установления вины, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к ответственности в соответствии с законом", — сказали в пресс-службе.
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