https://ria.ru/20220604/propiska-1793073938.html

Источник: в Москве сотрудницу МВД задержали за фальшивую прописку мигрантов

Источник: в Москве сотрудницу МВД задержали за фальшивую прописку мигрантов - РИА Новости, 04.06.2022

Источник: в Москве сотрудницу МВД задержали за фальшивую прописку мигрантов

Силовики в рамках расследования уголовного дела о незаконной регистрации более 1,5 тысячи мигрантов задержали сотрудницу полиции в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T04:06

2022-06-04T04:06

2022-06-04T07:25

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела о незаконной регистрации более 1,5 тысячи мигрантов задержали сотрудницу полиции в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, уголовное дело возбудили еще в конце 2021 года. Тогда следствие выяснило, что неизвестные подавали фальшивые документы в миграционный отдел, в результате в 2020-2021 годах таким образом там оформили более 1,5 тысячи иностранцев."Задержанная же за деньги оформляла мигрантов с января по июль 2021 года. Какую сумму получила женщина за "службу", пока неизвестно", — добавил собеседник, отметив, что после задержания в отделе началась служебная проверка.В пресс-службе московского главка МВД также подтвердили РИА Новости информацию о расследования возможности причастности сотрудницы к организации незаконной миграции."В случае установления вины, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к ответственности в соответствии с законом", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220211/migranty-1772262946.html

https://ria.ru/20220202/nezhelatelnye-1770640343.html

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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва