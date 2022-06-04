https://ria.ru/20220604/pogoda-1793097367.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:36
2022-06-04T10:36
2022-06-04T10:36
москва
общество
погода
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве и по области будет формировать восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 20 - плюс 22 градуса, по области - от плюс 18 до плюс 23. Ветер западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20220602/ekologiya-1792855909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик: в субботу в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 22