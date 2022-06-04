Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/pogoda-1793097367.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:36
2022-06-04T10:36
москва
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745584057_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_61b051709edeb965e5dd8a6c59cc6033.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве и по области будет формировать восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 20 - плюс 22 градуса, по области - от плюс 18 до плюс 23. Ветер западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20220602/ekologiya-1792855909.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745584057_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_ac531cd2fed9a9832b208977f55af21f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, погода
10:36 04.06.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик: в субботу в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 22

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПешеходы на Бородинском мосту в Москве
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в Москве и по области будет формировать восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 20 - плюс 22 градуса, по области - от плюс 18 до плюс 23. Ветер западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 17:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы ожидают летом улучшение экологии в городе из-за отпусков
 
МоскваОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала