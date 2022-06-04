https://ria.ru/20220604/pogoda-1793097367.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.06.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:36

2022-06-04T10:36

2022-06-04T10:36

москва

общество

погода

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве и по области будет формировать восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 20 - плюс 22 градуса, по области - от плюс 18 до плюс 23. Ветер западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20220602/ekologiya-1792855909.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода