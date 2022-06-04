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На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов

На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 04.06.2022

На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов

Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов в провинции Гуйчжоу на юге Китая, машинист погиб, 8 человек получили травмы, сообщает Центральное... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:10

2022-06-04T08:10

2022-06-04T09:48

в мире

китай

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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов в провинции Гуйчжоу на юге Китая, машинист погиб, 8 человек получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая.Пассажирский поезд D2809, следовавший из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун 4 июня около 10.30 по местному времени (5.30 мск) перед въездом на станцию Жунцзян в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу состав врезался во внезапно сошедший на пути сель, в результате восьмой и седьмой вагоны сошли с рельсов, один из вагонов вынесло на платформу станции.По предварительным данным, в результате аварии пострадали один машинист, один проводник и семь пассажиров, всем была оказана необходимая медицинская помощь, однако от полученных ран машинист скончался.Остальные 136 пассажиров, находившиеся в поезде, были благополучно эвакуированы.В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий аварии, а также расследование ее причин.

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай