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На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 04.06.2022
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На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов
На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 04.06.2022
На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов
Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов в провинции Гуйчжоу на юге Китая, машинист погиб, 8 человек получили травмы, сообщает Центральное... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T08:10
2022-06-04T09:48
в мире
китай
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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов в провинции Гуйчжоу на юге Китая, машинист погиб, 8 человек получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая.Пассажирский поезд D2809, следовавший из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун 4 июня около 10.30 по местному времени (5.30 мск) перед въездом на станцию Жунцзян в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу состав врезался во внезапно сошедший на пути сель, в результате восьмой и седьмой вагоны сошли с рельсов, один из вагонов вынесло на платформу станции.По предварительным данным, в результате аварии пострадали один машинист, один проводник и семь пассажиров, всем была оказана необходимая медицинская помощь, однако от полученных ран машинист скончался.Остальные 136 пассажиров, находившиеся в поезде, были благополучно эвакуированы.В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий аварии, а также расследование ее причин.
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в мире, китай
08:10 04.06.2022 (обновлено: 09:48 04.06.2022)
 
На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов

Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Китая, машинист погиб

© AFP 2022 / STRАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / STR
Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов в провинции Гуйчжоу на юге Китая, машинист погиб, 8 человек получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая.
Пассажирский поезд D2809, следовавший из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун 4 июня около 10.30 по местному времени (5.30 мск) перед въездом на станцию Жунцзян в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу состав врезался во внезапно сошедший на пути сель, в результате восьмой и седьмой вагоны сошли с рельсов, один из вагонов вынесло на платформу станции.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали один машинист, один проводник и семь пассажиров, всем была оказана необходимая медицинская помощь, однако от полученных ран машинист скончался.
Остальные 136 пассажиров, находившиеся в поезде, были благополучно эвакуированы.
В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий аварии, а также расследование ее причин.
 
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