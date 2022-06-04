https://ria.ru/20220604/pmef-1793184570.html
Власти Петербурга завершают подготовку города к ПМЭФ
Власти Петербурга завершают подготовку города к ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2022
Власти Петербурга завершают подготовку города к ПМЭФ
Власти Санкт-Петербурга завершают работы по подготовке города к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T19:31
2022-06-04T19:31
2022-06-04T19:31
общество
городское хозяйство москвы
александр беглов
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга завершают работы по подготовке города к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщает пресс-служба администрации губернатора города."До начала работы Петербургского международного экономического форума осталось меньше двух недель. По поручению губернатора Александра Беглова комитет по благоустройству, подведомственные предприятия, работники садово-паркового хозяйства завершают подготовку главных магистралей и мест проведения форума", - говорится в сообщении.По словам Беглова, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию в работе ПМЭФ примут участие представители около 70 государств."Петербург подготовил большую собственную деловую программу, а также культурную программу. Но не менее важно для нас создать праздничную атмосферу на городских улицах и площадях, в аэропорту "Пулково", - сказал губернатор.Отмечается, что основные работы по цветочному оформлению выполнены на Московском проспекте, Пулковском шоссе, Витебском проспекте, на Благодатной улице, на Площади Победы. Так, по дороге из аэропорта в центр города по Пулковскому шоссе и Московскому проспекту развешено 1,5 тысячи цветочных ящиков на дорожных ограждениях, опорах освещения и на специальных конструкциях-дугах.Всего для цветочного оформления Московского района в этом году используется 80 видов растений, из них 40 видов многолетних декоративных трав. На клумбах высаживают мискантус китайский, вейник остроцветковый, посконник пурпурный, золотарник канадский, космею, кореопсис, крокосмию, шалфей и другие растения.Комитет по благоустройству приводит в порядок дороги и тротуарах. К началу лета были устранены дефекты на площади 23 тысячи квадратных метров. Масштабные работы проведены на Волхонском и Пулковском шоссе, Витебском, Московском, Вознесенском проспектах, Стартовой улице, набережной Обводного канала и реки Екатерингофки, Исаакиевской площади.Как сообщают власти, к началу форума улицы в Петербурге будут регулярно убираться с применением специальных шампуней. В дни форума будет организована усиленная работа мобильных аварийных бригад.Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
https://ria.ru/20220525/pmef-1790644628.html
https://ria.ru/20220603/lavrov-1792849305.html
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общество, городское хозяйство москвы, александр беглов, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), пулково (аэропорт)
Власти Петербурга завершают подготовку города к ПМЭФ
Пресс-служба города: власти Петербурга завершают подготовку города к ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Власти Санкт-Петербурга завершают работы по подготовке города к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщает
пресс-служба администрации губернатора города.
"До начала работы Петербургского международного экономического форума осталось меньше двух недель. По поручению губернатора Александра Беглова
комитет по благоустройству, подведомственные предприятия, работники садово-паркового хозяйства завершают подготовку главных магистралей и мест проведения форума", - говорится в сообщении.
По словам Беглова, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию в работе ПМЭФ
примут участие представители около 70 государств.
"Петербург подготовил большую собственную деловую программу, а также культурную программу. Но не менее важно для нас создать праздничную атмосферу на городских улицах и площадях, в аэропорту "Пулково
", - сказал губернатор.
Отмечается, что основные работы по цветочному оформлению выполнены на Московском проспекте, Пулковском шоссе, Витебском проспекте, на Благодатной улице, на Площади Победы. Так, по дороге из аэропорта в центр города по Пулковскому шоссе и Московскому проспекту развешено 1,5 тысячи цветочных ящиков на дорожных ограждениях, опорах освещения и на специальных конструкциях-дугах.
Всего для цветочного оформления Московского района в этом году используется 80 видов растений, из них 40 видов многолетних декоративных трав. На клумбах высаживают мискантус китайский, вейник остроцветковый, посконник пурпурный, золотарник канадский, космею, кореопсис, крокосмию, шалфей и другие растения.
Комитет по благоустройству приводит в порядок дороги и тротуарах. К началу лета были устранены дефекты на площади 23 тысячи квадратных метров. Масштабные работы проведены на Волхонском и Пулковском шоссе, Витебском, Московском, Вознесенском проспектах, Стартовой улице, набережной Обводного канала и реки Екатерингофки, Исаакиевской площади.
Как сообщают власти, к началу форума улицы в Петербурге
будут регулярно убираться с применением специальных шампуней. В дни форума будет организована усиленная работа мобильных аварийных бригад.
Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.