https://ria.ru/20220604/pmef-1793184570.html

Власти Петербурга завершают подготовку города к ПМЭФ

Власти Петербурга завершают подготовку города к ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2022

Власти Петербурга завершают подготовку города к ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга завершают работы по подготовке города к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:31

2022-06-04T19:31

2022-06-04T19:31

общество

городское хозяйство москвы

александр беглов

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

пулково (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_31c44cedff29fde12c2c7719094b6aee.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга завершают работы по подготовке города к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщает пресс-служба администрации губернатора города."До начала работы Петербургского международного экономического форума осталось меньше двух недель. По поручению губернатора Александра Беглова комитет по благоустройству, подведомственные предприятия, работники садово-паркового хозяйства завершают подготовку главных магистралей и мест проведения форума", - говорится в сообщении.По словам Беглова, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию в работе ПМЭФ примут участие представители около 70 государств."Петербург подготовил большую собственную деловую программу, а также культурную программу. Но не менее важно для нас создать праздничную атмосферу на городских улицах и площадях, в аэропорту "Пулково", - сказал губернатор.Отмечается, что основные работы по цветочному оформлению выполнены на Московском проспекте, Пулковском шоссе, Витебском проспекте, на Благодатной улице, на Площади Победы. Так, по дороге из аэропорта в центр города по Пулковскому шоссе и Московскому проспекту развешено 1,5 тысячи цветочных ящиков на дорожных ограждениях, опорах освещения и на специальных конструкциях-дугах.Всего для цветочного оформления Московского района в этом году используется 80 видов растений, из них 40 видов многолетних декоративных трав. На клумбах высаживают мискантус китайский, вейник остроцветковый, посконник пурпурный, золотарник канадский, космею, кореопсис, крокосмию, шалфей и другие растения.Комитет по благоустройству приводит в порядок дороги и тротуарах. К началу лета были устранены дефекты на площади 23 тысячи квадратных метров. Масштабные работы проведены на Волхонском и Пулковском шоссе, Витебском, Московском, Вознесенском проспектах, Стартовой улице, набережной Обводного канала и реки Екатерингофки, Исаакиевской площади.Как сообщают власти, к началу форума улицы в Петербурге будут регулярно убираться с применением специальных шампуней. В дни форума будет организована усиленная работа мобильных аварийных бригад.Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.

https://ria.ru/20220525/pmef-1790644628.html

https://ria.ru/20220603/lavrov-1792849305.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, александр беглов, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), пулково (аэропорт)