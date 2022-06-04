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Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в духовной жизни - РИА Новости, 04.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220604/patriarkh-1793192085.html
Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в духовной жизни
Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в духовной жизни - РИА Новости, 04.06.2022
Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в духовной жизни
Движение - это необходимейшее измерение духовной жизни человека, в которой не должно быть застоя, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:31
2022-06-04T20:51
патриарх кирилл (владимир гундяев)
минск
полоцк
русская православная церковь
религия
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Движение - это необходимейшее измерение духовной жизни человека, в которой не должно быть застоя, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Движение есть необходимейшее измерение духовной жизни человека, да и вообще это очень важный показатель развития человеческой личности. Если нет движения, происходит застой, а застой - это движение вспять. Это хорошо известно и по истории нашего отечества, когда движение вперед сопровождалось потом застоем, отходом на какие-то иные позиции, которые иногда приводили к большим трудностям в политической и экономической жизни людей", - сказал патриарх Кирилл после богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.Он напомнил, что и жизнь христианских подвижников была пронизана движением вперед и вверх.Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Он возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Основные торжественные мероприятия пройдут 5 июня в городе Полоцке, где патриарх проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. На литургии будет присутствовать весь белорусский епископат, а также члены Синода Русской православной церкви.
https://ria.ru/20220604/minsk-1793182776.html
https://ria.ru/20220602/prichastie-1792712279.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), минск, полоцк, русская православная церковь
20:31 04.06.2022 (обновлено: 20:51 04.06.2022)
 
Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в духовной жизни

Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в их духовной жизни

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Движение - это необходимейшее измерение духовной жизни человека, в которой не должно быть застоя, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Движение есть необходимейшее измерение духовной жизни человека, да и вообще это очень важный показатель развития человеческой личности. Если нет движения, происходит застой, а застой - это движение вспять. Это хорошо известно и по истории нашего отечества, когда движение вперед сопровождалось потом застоем, отходом на какие-то иные позиции, которые иногда приводили к большим трудностям в политической и экономической жизни людей", - сказал патриарх Кирилл после богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
19:15
Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске
Он напомнил, что и жизнь христианских подвижников была пронизана движением вперед и вверх.
Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Он возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Основные торжественные мероприятия пройдут 5 июня в городе Полоцке, где патриарх проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. На литургии будет присутствовать весь белорусский епископат, а также члены Синода Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 18:17Религия
Патриарх Кирилл рассказал об "ужасной практике" в России
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МинскПолоцкРусская православная церковь
 
 
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