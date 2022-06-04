20:31 04.06.2022 (обновлено: 20:51 04.06.2022)
Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в духовной жизни
Патриарх Кирилл предостерег верующих от застоя в их духовной жизни
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Движение - это необходимейшее измерение духовной жизни человека, в которой не должно быть застоя, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Движение есть необходимейшее измерение духовной жизни человека, да и вообще это очень важный показатель развития человеческой личности. Если нет движения, происходит застой, а застой - это движение вспять. Это хорошо известно и по истории нашего отечества, когда движение вперед сопровождалось потом застоем, отходом на какие-то иные позиции, которые иногда приводили к большим трудностям в политической и экономической жизни людей", - сказал патриарх Кирилл после богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
Он напомнил, что и жизнь христианских подвижников была пронизана движением вперед и вверх.
Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Он возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Основные торжественные мероприятия пройдут 5 июня в городе Полоцке, где патриарх проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. На литургии будет присутствовать весь белорусский епископат, а также члены Синода Русской православной церкви.