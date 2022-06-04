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Парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек - РИА Новости, 04.06.2022
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Парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек
Парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек - РИА Новости, 04.06.2022
Парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек
Парад старинной техники на Чистопрудном бульваре в Москве посетили более 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:02
2022-06-04T20:02
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парад старинной техники на Чистопрудном бульваре в Москве посетили более 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Парады ретротранспорта в Москве стали доброй традицией. Видим постоянный и высокий интерес ко всему, что связано с развитием городского транспорта - как к части истории Москвы. В апреле прошел парад трамваев. На сегодняшний парад старинной техники на Чистопрудном бульваре пришли больше 100 тысяч человек", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил также, что в этот раз, кроме трамваев, были показаны машины из Музея транспорта Москвы и Музея Гаража особого назначения ФСО России. Кроме того, по словам Собянина, можно было увидеть "легендарную конку, запряжённую лошадьми, - предшественницу электрического трамвая".Мэр столицы добавил, что атмосферу старой Москвы создавали исторические реконструкторы и артисты проекта "Музыка в метро".
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия
20:02 04.06.2022
 
Парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек

Собянин: парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники парада ретротранспорта в Москве
Участники парада ретротранспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Участники парада ретротранспорта в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парад старинной техники на Чистопрудном бульваре в Москве посетили более 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Парады ретротранспорта в Москве стали доброй традицией. Видим постоянный и высокий интерес ко всему, что связано с развитием городского транспорта - как к части истории Москвы. В апреле прошел парад трамваев. На сегодняшний парад старинной техники на Чистопрудном бульваре пришли больше 100 тысяч человек", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил также, что в этот раз, кроме трамваев, были показаны машины из Музея транспорта Москвы и Музея Гаража особого назначения ФСО России. Кроме того, по словам Собянина, можно было увидеть "легендарную конку, запряжённую лошадьми, - предшественницу электрического трамвая".
Мэр столицы добавил, что атмосферу старой Москвы создавали исторические реконструкторы и артисты проекта "Музыка в метро".
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