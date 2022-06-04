https://ria.ru/20220604/parad-1793188793.html

Парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек

Парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек - РИА Новости, 04.06.2022

Парад ретротехники на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек

Парад старинной техники на Чистопрудном бульваре в Москве посетили более 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T20:02

2022-06-04T20:02

2022-06-04T20:02

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793172473_0:116:3387:2021_1920x0_80_0_0_e42c7a53e36fa39ca9651b3a2ba12739.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парад старинной техники на Чистопрудном бульваре в Москве посетили более 100 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Парады ретротранспорта в Москве стали доброй традицией. Видим постоянный и высокий интерес ко всему, что связано с развитием городского транспорта - как к части истории Москвы. В апреле прошел парад трамваев. На сегодняшний парад старинной техники на Чистопрудном бульваре пришли больше 100 тысяч человек", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил также, что в этот раз, кроме трамваев, были показаны машины из Музея транспорта Москвы и Музея Гаража особого назначения ФСО России. Кроме того, по словам Собянина, можно было увидеть "легендарную конку, запряжённую лошадьми, - предшественницу электрического трамвая".Мэр столицы добавил, что атмосферу старой Москвы создавали исторические реконструкторы и артисты проекта "Музыка в метро".

https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия