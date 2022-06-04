https://ria.ru/20220604/palantin-1793075062.html

Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине

Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.06.2022

Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине

Министерство обороны опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" во... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T05:21

2022-06-04T05:21

2022-06-04T09:28

новое оружие россии

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владимир путин

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донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" во время специальной военной операции на Украине.В ведомстве пояснили, что эта боевая машина применяется для радиоэлектронного подавления систем управления вооруженными силами и оружием противника.Дальность действия "Палантина" составляет более 20 километров, причем работает он точечно: может подавить источники связи и интернета на позициях, но не нарушать гражданскую инфраструктуру.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/malka-1791497485.html

украина

россия

донбасс

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, армия, безопасность