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Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220604/palantin-1793075062.html
Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине
Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.06.2022
Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине
Министерство обороны опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" во... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T05:21
2022-06-04T09:28
новое оружие россии
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" во время специальной военной операции на Украине.В ведомстве пояснили, что эта боевая машина применяется для радиоэлектронного подавления систем управления вооруженными силами и оружием противника.Дальность действия "Палантина" составляет более 20 километров, причем работает он точечно: может подавить источники связи и интернета на позициях, но не нарушать гражданскую инфраструктуру.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, армия, безопасность
05:21 04.06.2022 (обновлено: 09:28 04.06.2022)
 
Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине

Минобороны России рассказало о работе комплекса РЭБ "Палантин" в спецоперации на Украине

© Минобороны РФРабота боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин". Кадр видео
Работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы Палантин. Кадр видео
© Минобороны РФ
Работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин". Кадр видео
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" во время специальной военной операции на Украине.
В ведомстве пояснили, что эта боевая машина применяется для радиоэлектронного подавления систем управления вооруженными силами и оружием противника.

"Комплекс "Палантин" блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника", — говорится в публикации.

Дальность действия "Палантина" составляет более 20 километров, причем работает он точечно: может подавить источники связи и интернета на позициях, но не нарушать гражданскую инфраструктуру.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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