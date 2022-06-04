05:21 04.06.2022 (обновлено: 09:28 04.06.2022)
Минобороны показало работу комплекса "Палантин" в спецоперации на Украине
Минобороны России рассказало о работе комплекса РЭБ "Палантин" в спецоперации на Украине
© Минобороны РФРабота боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин". Кадр видео
© Минобороны РФ
Работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин". Кадр видео
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" во время специальной военной операции на Украине.
В ведомстве пояснили, что эта боевая машина применяется для радиоэлектронного подавления систем управления вооруженными силами и оружием противника.
"Комплекс "Палантин" блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника", — говорится в публикации.
Дальность действия "Палантина" составляет более 20 километров, причем работает он точечно: может подавить источники связи и интернета на позициях, но не нарушать гражданскую инфраструктуру.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.