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Минобрнауки заявило о готовности работать с иностранными партнерами - РИА Новости, 04.06.2022
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Минобрнауки заявило о готовности работать с иностранными партнерами
Минобрнауки заявило о готовности работать с иностранными партнерами - РИА Новости, 04.06.2022
Минобрнауки заявило о готовности работать с иностранными партнерами
Национальная система высшего образования при отказе от Болонской системы готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T16:57
2022-06-04T16:57
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Национальная система высшего образования при отказе от Болонской системы готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ."Академическая мобильность в вузах — это достояние нашей системы высшего образования и она будет сохранена. Сегодня направления мобильности изменяются. Часть европейских партнеров в одностороннем порядке уже отказались от совместной работы. Однако, национальная система высшего образования остается открытой и готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.Министерство также отметило, что академическая мобильность студентов не имеет ничего общего с эмиграцией. После окончания оговоренного периода обучения или преподавания участники программ благополучно возвращаются в свой вуз.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 2 июня заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792542477.html
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россия, валерий фальков
16:57 04.06.2022
 
Минобрнауки заявило о готовности работать с иностранными партнерами

Минобрнауки: система высшего образования готова работать с иностранными партнерами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Национальная система высшего образования при отказе от Болонской системы готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
"Академическая мобильность в вузах — это достояние нашей системы высшего образования и она будет сохранена. Сегодня направления мобильности изменяются. Часть европейских партнеров в одностороннем порядке уже отказались от совместной работы. Однако, национальная система высшего образования остается открытой и готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
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Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы
Министерство также отметило, что академическая мобильность студентов не имеет ничего общего с эмиграцией. После окончания оговоренного периода обучения или преподавания участники программ благополучно возвращаются в свой вуз.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 2 июня заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
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