https://ria.ru/20220604/obrazovanie-1793161152.html

Минобрнауки заявило о готовности работать с иностранными партнерами

Минобрнауки заявило о готовности работать с иностранными партнерами - РИА Новости, 04.06.2022

Минобрнауки заявило о готовности работать с иностранными партнерами

Национальная система высшего образования при отказе от Болонской системы готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами, сообщает... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:57

2022-06-04T16:57

2022-06-04T16:57

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Национальная система высшего образования при отказе от Болонской системы готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ."Академическая мобильность в вузах — это достояние нашей системы высшего образования и она будет сохранена. Сегодня направления мобильности изменяются. Часть европейских партнеров в одностороннем порядке уже отказались от совместной работы. Однако, национальная система высшего образования остается открытой и готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнерами", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.Министерство также отметило, что академическая мобильность студентов не имеет ничего общего с эмиграцией. После окончания оговоренного периода обучения или преподавания участники программ благополучно возвращаются в свой вуз.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 2 июня заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".

https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792542477.html

https://ria.ru/20220602/sokraschenie-1792710760.html

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россия, валерий фальков