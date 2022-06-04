https://ria.ru/20220604/nrd-1793072703.html

Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России

Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России - РИА Новости, 04.06.2022

Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России

Европейский союз объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T03:17

2022-06-04T03:17

2022-06-04T03:17

экономика

алексей тимофеев

дмитрий полевой

россия

европа

украина

евросоюз

камаз (завод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Европейский союз объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга, а также еще против 17 юридических лиц, свидетельствует Официальный журнал ЕС.В санкционный список ЕС в том числе попали ПАО "КАМАЗ", Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), "Воентелеком", "Военторг", "Воентекстильпром", "Ремдизель", "Гарнизон", Балашихинский литейно-механический завод, группа компаний "Кронштадт технологии". и другие фирмы.В ответ на попадание под ограничительные меры НРД заявил на своем сайте о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро.В депозитарии заверили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Представители организации пообещали продолжить оперативное информирование клиентов о развитии ситуации.Последствия ограничений против НРДПосле санкций ЕС у зарубежных депозитарно-клиринговых компаний появилось формальное основание для блокировки всех счетов НРД, заявил РИА Новости руководитель практики "Рынки капитала и банковское и финансовое право" адвокатского бюро "Линия права" Александр Кузнецов.По его словам, ограничение доступа к ценным бумагам означает, что их невозможно продать или купить, а также что по ним невозможно получить выплату.Юрист ожидает продолжения работы инвесторов из дружественных стран, которые откроют счета напрямую в НРД или которые будут действовать через посредников из дружественных стран.Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев отметил, что ЕС исключил де-юре разблокировку ценных бумаг, которые НРД хранит в Euroclear и Clearstream.Как пояснил Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест", блокировка счетов депозитария делает дальнейшие валютные платежи невозможными, валюта клиентов НРД на них заблокирована на неопределенный срок.Шестой пакет санкцийВсего в новом списке значатся 18 компаний и 65 физических лиц, в том числе сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Шестой пакет, утвержденный ЕС, предусматривает постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, отключение от системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220601/evrobondy-1792481424.html

https://ria.ru/20220602/citibank-1792562232.html

https://ria.ru/20220527/fantiki-1791233298.html

https://ria.ru/20220603/neft-1792999428.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей тимофеев, дмитрий полевой, россия, европа, украина, евросоюз, камаз (завод), ульяновский автомобильный завод (уаз), санкции в отношении россии