Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России
Евросоюз объявил санкции против Национального расчетного депозитария России и еще 17 юрлиц
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Европейский союз объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга, а также еще против 17 юридических лиц, свидетельствует Официальный журнал ЕС.
В санкционный список ЕС в том числе попали ПАО "КАМАЗ", Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), "Воентелеком", "Военторг", "Воентекстильпром", "Ремдизель", "Гарнизон", Балашихинский литейно-механический завод, группа компаний "Кронштадт технологии". и другие фирмы.
В ответ на попадание под ограничительные меры НРД заявил на своем сайте о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро.
"По состоянию на 3 июня 2022 года: НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)", — говорится в публикации.
В депозитарии заверили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Представители организации пообещали продолжить оперативное информирование клиентов о развитии ситуации.
Последствия ограничений против НРД
После санкций ЕС у зарубежных депозитарно-клиринговых компаний появилось формальное основание для блокировки всех счетов НРД, заявил РИА Новости руководитель практики "Рынки капитала и банковское и финансовое право" адвокатского бюро "Линия права" Александр Кузнецов.
По его словам, ограничение доступа к ценным бумагам означает, что их невозможно продать или купить, а также что по ним невозможно получить выплату.
"Блокировка счетов подразумевает невозможность перевода ценных бумаг и выплат по ценным бумагам между зарубежными депозитарно-клиринговыми компаниями и НРД", — пояснил Кузнецов.
Юрист ожидает продолжения работы инвесторов из дружественных стран, которые откроют счета напрямую в НРД или которые будут действовать через посредников из дружественных стран.
Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев отметил, что ЕС исключил де-юре разблокировку ценных бумаг, которые НРД хранит в Euroclear и Clearstream.
Как пояснил Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест", блокировка счетов депозитария делает дальнейшие валютные платежи невозможными, валюта клиентов НРД на них заблокирована на неопределенный срок.
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Шестой пакет санкций
Всего в новом списке значатся 18 компаний и 65 физических лиц, в том числе сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Шестой пакет, утвержденный ЕС, предусматривает постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, отключение от системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.