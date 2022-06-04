Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/nrd-1793072703.html
Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России
Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России - РИА Новости, 04.06.2022
Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России
Европейский союз объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T03:17
2022-06-04T03:17
экономика
алексей тимофеев
дмитрий полевой
россия
европа
украина
евросоюз
камаз (завод)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Европейский союз объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга, а также еще против 17 юридических лиц, свидетельствует Официальный журнал ЕС.В санкционный список ЕС в том числе попали ПАО "КАМАЗ", Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), "Воентелеком", "Военторг", "Воентекстильпром", "Ремдизель", "Гарнизон", Балашихинский литейно-механический завод, группа компаний "Кронштадт технологии". и другие фирмы.В ответ на попадание под ограничительные меры НРД заявил на своем сайте о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро.В депозитарии заверили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Представители организации пообещали продолжить оперативное информирование клиентов о развитии ситуации.Последствия ограничений против НРДПосле санкций ЕС у зарубежных депозитарно-клиринговых компаний появилось формальное основание для блокировки всех счетов НРД, заявил РИА Новости руководитель практики "Рынки капитала и банковское и финансовое право" адвокатского бюро "Линия права" Александр Кузнецов.По его словам, ограничение доступа к ценным бумагам означает, что их невозможно продать или купить, а также что по ним невозможно получить выплату.Юрист ожидает продолжения работы инвесторов из дружественных стран, которые откроют счета напрямую в НРД или которые будут действовать через посредников из дружественных стран.Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев отметил, что ЕС исключил де-юре разблокировку ценных бумаг, которые НРД хранит в Euroclear и Clearstream.Как пояснил Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест", блокировка счетов депозитария делает дальнейшие валютные платежи невозможными, валюта клиентов НРД на них заблокирована на неопределенный срок.Шестой пакет санкцийВсего в новом списке значатся 18 компаний и 65 физических лиц, в том числе сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Шестой пакет, утвержденный ЕС, предусматривает постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, отключение от системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220601/evrobondy-1792481424.html
https://ria.ru/20220602/citibank-1792562232.html
https://ria.ru/20220527/fantiki-1791233298.html
https://ria.ru/20220603/neft-1792999428.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e436cecc6dce9885c88b5a83af18c344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей тимофеев, дмитрий полевой, россия, европа, украина, евросоюз, камаз (завод), ульяновский автомобильный завод (уаз), санкции в отношении россии
03:17 04.06.2022
 
Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России

Евросоюз объявил санкции против Национального расчетного депозитария России и еще 17 юрлиц

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Европейский союз объявил о введении санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, используемого для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга, а также еще против 17 юридических лиц, свидетельствует Официальный журнал ЕС.
В санкционный список ЕС в том числе попали ПАО "КАМАЗ", Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), "Воентелеком", "Военторг", "Воентекстильпром", "Ремдизель", "Гарнизон", Балашихинский литейно-механический завод, группа компаний "Кронштадт технологии". и другие фирмы.
В ответ на попадание под ограничительные меры НРД заявил на своем сайте о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро.
"По состоянию на 3 июня 2022 года: НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)", — говорится в публикации.
В депозитарии заверили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Представители организации пообещали продолжить оперативное информирование клиентов о развитии ситуации.
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 21:13
Комитет по кредитным деривативам признал невыплату по российским евробондам

Последствия ограничений против НРД

После санкций ЕС у зарубежных депозитарно-клиринговых компаний появилось формальное основание для блокировки всех счетов НРД, заявил РИА Новости руководитель практики "Рынки капитала и банковское и финансовое право" адвокатского бюро "Линия права" Александр Кузнецов.
По его словам, ограничение доступа к ценным бумагам означает, что их невозможно продать или купить, а также что по ним невозможно получить выплату.
"Блокировка счетов подразумевает невозможность перевода ценных бумаг и выплат по ценным бумагам между зарубежными депозитарно-клиринговыми компаниями и НРД", — пояснил Кузнецов.
Юрист ожидает продолжения работы инвесторов из дружественных стран, которые откроют счета напрямую в НРД или которые будут действовать через посредников из дружественных стран.
Отделение КБ Ситибанк в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 10:54
Citibank прекратил обслуживание четырех выпусков российских евробондов
Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев отметил, что ЕС исключил де-юре разблокировку ценных бумаг, которые НРД хранит в Euroclear и Clearstream.
Как пояснил Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест", блокировка счетов депозитария делает дальнейшие валютные платежи невозможными, валюта клиентов НРД на них заблокирована на неопределенный срок.
Доллар США - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 17:02
Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками

Шестой пакет санкций

Всего в новом списке значатся 18 компаний и 65 физических лиц, в том числе сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Шестой пакет, утвержденный ЕС, предусматривает постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, отключение от системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 17:47
Эксперт рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России
 
ЭкономикаАлексей ТимофеевДмитрий ПолевойРоссияЕвропаУкраинаЕвросоюзКамАЗ (завод)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала