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Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет России не пострадает - РИА Новости, 04.06.2022
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Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет России не пострадает
Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет России не пострадает - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет России не пострадает
Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей, несмотря на ограничения на их поставки морем в Евросоюз, Москва увеличивает... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:45
2022-06-04T22:04
экономика
цены на нефть
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей, несмотря на ограничения на их поставки морем в Евросоюз, Москва увеличивает продажи на альтернативные рынки, и, учитывая цены на нефть, потерь для бюджета РФ не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается нас, "шестого пакета", ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской"."Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", - добавил министр.
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экономика, цены на нефть, сергей лавров
21:45 04.06.2022 (обновлено: 22:04 04.06.2022)
 
Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет России не пострадает

Лавров: Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей, несмотря на ограничения на их поставки морем в Евросоюз, Москва увеличивает продажи на альтернативные рынки, и, учитывая цены на нефть, потерь для бюджета РФ не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается нас, "шестого пакета", ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
"Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
21:41
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ЭкономикаЦены на нефтьСергей Лавров
 
 
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