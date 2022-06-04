https://ria.ru/20220604/neft-1793199446.html

Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет России не пострадает

Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет России не пострадает - РИА Новости, 04.06.2022

Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет России не пострадает

Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей, несмотря на ограничения на их поставки морем в Евросоюз, Москва увеличивает... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T21:45

2022-06-04T21:45

2022-06-04T22:04

экономика

цены на нефть

сергей лавров

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей, несмотря на ограничения на их поставки морем в Евросоюз, Москва увеличивает продажи на альтернативные рынки, и, учитывая цены на нефть, потерь для бюджета РФ не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается нас, "шестого пакета", ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской"."Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей", - добавил министр.

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793199070.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, сергей лавров