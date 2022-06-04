https://ria.ru/20220604/neft-1793073351.html

"Тихий ужас": в ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России

"Тихий ужас": в ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 04.06.2022

"Тихий ужас": в ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России

Страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти, заявил в беседе с журналом Spiegel глава... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T03:42

2022-06-04T03:42

2022-06-04T11:19

экономика

цены на нефть

европа

москва

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти, заявил в беседе с журналом Spiegel глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.По его мнению, для Европы это может стать "худшим из возможных сценариев", поскольку европейские компании и потребители в ближайшее время начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые с высокой вероятностью будут расти и дальше.Экономист считает, что эмбарго лишь в долгосрочной перспективе уменьшит доходы России от продажи нефти. В свою очередь, глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд прогнозирует, что Москва найдет новых покупателей, преимущественно в Азии.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России из-за начала спецоперации на Украине. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба".К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90 процентов импорта российской нефти.

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экономика, цены на нефть, европа, москва, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире