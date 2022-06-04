https://ria.ru/20220604/moldaviya-1793140176.html

Соцпартия Молдавии призывает объединиться ради протестов

Соцпартия Молдавии призывает объединиться ради протестов - РИА Новости, 04.06.2022

Соцпартия Молдавии призывает объединиться ради протестов

Партия социалистов Молдавии призвала другие политические формирования, общественные организации и рядовых граждан принять участие в антиправительственных... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:55

2022-06-04T14:55

2022-06-04T15:18

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молдавия

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КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии призвала другие политические формирования, общественные организации и рядовых граждан принять участие в антиправительственных протестах, говорится в заявлении политсилы.Партия социалистов Молдавии в субботу провела заседание республиканского совета."Мы не поддадимся давлению, не изменим нашу позицию и не прекратим акции протеста против обанкротившегося антинародного режима. Призываем граждан страны, политические партии, общественные организации и профсоюзы к объединению усилий по борьбе с режимом", - говорится в декларации, принятой по итогам совета.Социалисты полагают, что только общенародные усилия и действия могут "поставить власть на место, заставить уважать всех граждан страны".Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией Шор с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты.В заявлении партия также обвинила власть в грубом давлении и попыткам помешать работе оппозиции, чтобы отвлечь население от реальных проблем.Глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила РИА Новости, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры в четверг изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии, поскольку бывший лидер социалистов экс-президент Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования."Партия социалистов выражает решительный протест в связи с проведением органами правопорядка "изъятия финансовых документов" в офисе республиканского штаба партии. Расцениваем это как попытку грубого давления и препятствование деятельности крупнейшей оппозиционной партии страны", - говорится в заявлении.Социалисты полагают, что "чинимый правящим режимом беспредел" призван отвлечь внимание от катастрофической ситуации в экономике страны, когда каждый день растут цены."Особенно циничной выглядит атака на оппозицию в ситуации, когда правящий режим совершает шаги, которые ведут к установлению диктатуры, подчинению страны иностранным государствам, а также к возможному вовлечению нейтральной Молдовы в военные конфликты", - подчеркивают в Соцпартии.

https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html

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