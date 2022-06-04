Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу возложил венок к монументу Победы в столице Белоруссии Минск, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняет сайт Русской православной церкви (РПЦ), в церемонии участвовали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко), управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.
В субботу вечером патриарх Кирилл возглавит всенощное бдение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. 5 июня патриарх проведет торжественное богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке. Так же в рамках визита запланирована встреча предстоятеля РПЦ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Монумент Победы, рядом с которым расположен вечный огонь - один из главных символов столиц Белоруссии. Ежегодно 9 мая, в День Победы, проходит церемония возложения венков к Монументу Победы, в которой принимают участие высшие должностные лица Белоруссии, ветераны Великой Отечественной войны, делегации, представители дипломатического корпуса, воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны.