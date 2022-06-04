https://ria.ru/20220604/minsk-1793182776.html

Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске

Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 04.06.2022

Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу возложил венок к монументу Победы в столице Белоруссии Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:15

2022-06-04T19:15

2022-06-04T19:15

патриарх кирилл (владимир гундяев)

дмитрий мезенцев (директор сафари-парка)

владимир легойда

белоруссия

минск

полоцк

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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу возложил венок к монументу Победы в столице Белоруссии Минск, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняет сайт Русской православной церкви (РПЦ), в церемонии участвовали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко), управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.В субботу вечером патриарх Кирилл возглавит всенощное бдение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. 5 июня патриарх проведет торжественное богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке. Так же в рамках визита запланирована встреча предстоятеля РПЦ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.Монумент Победы, рядом с которым расположен вечный огонь - один из главных символов столиц Белоруссии. Ежегодно 9 мая, в День Победы, проходит церемония возложения венков к Монументу Победы, в которой принимают участие высшие должностные лица Белоруссии, ветераны Великой Отечественной войны, делегации, представители дипломатического корпуса, воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786757023.html

https://ria.ru/20220604/rpts-1793165845.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), дмитрий мезенцев (директор сафари-парка), владимир легойда, белоруссия, минск, полоцк, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат