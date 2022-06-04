Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/minsk-1793182776.html
Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске
Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 04.06.2022
Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу возложил венок к монументу Победы в столице Белоруссии Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T19:15
2022-06-04T19:15
патриарх кирилл (владимир гундяев)
дмитрий мезенцев (директор сафари-парка)
владимир легойда
белоруссия
минск
полоцк
русская православная церковь
московская патриархия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793178788_0:279:3071:2007_1920x0_80_0_0_21d069cbed3886cd086a252e49463634.jpg
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу возложил венок к монументу Победы в столице Белоруссии Минск, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняет сайт Русской православной церкви (РПЦ), в церемонии участвовали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко), управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.В субботу вечером патриарх Кирилл возглавит всенощное бдение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. 5 июня патриарх проведет торжественное богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке. Так же в рамках визита запланирована встреча предстоятеля РПЦ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.Монумент Победы, рядом с которым расположен вечный огонь - один из главных символов столиц Белоруссии. Ежегодно 9 мая, в День Победы, проходит церемония возложения венков к Монументу Победы, в которой принимают участие высшие должностные лица Белоруссии, ветераны Великой Отечественной войны, делегации, представители дипломатического корпуса, воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786757023.html
https://ria.ru/20220604/rpts-1793165845.html
белоруссия
минск
полоцк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793178788_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_734f9ba90c0d284d249440285c7dd82d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), дмитрий мезенцев (директор сафари-парка), владимир легойда, белоруссия, минск, полоцк, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат
19:15 04.06.2022
 
Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу возложил венок к монументу Победы в столице Белоруссии Минск, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняет сайт Русской православной церкви (РПЦ), в церемонии участвовали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко), управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 12:05Религия
Церковь не запугать занесением в санкционные списки, заявил Легойда
Патриарх Кирилл прилетел в Минск в субботу с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.
В субботу вечером патриарх Кирилл возглавит всенощное бдение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. 5 июня патриарх проведет торжественное богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке. Так же в рамках визита запланирована встреча предстоятеля РПЦ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Монумент Победы, рядом с которым расположен вечный огонь - один из главных символов столиц Белоруссии. Ежегодно 9 мая, в День Победы, проходит церемония возложения венков к Монументу Победы, в которой принимают участие высшие должностные лица Белоруссии, ветераны Великой Отечественной войны, делегации, представители дипломатического корпуса, воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
17:19Религия
"Кругосветная" икона Покрова Богородицы прибыла в подворье РПЦ в Токио
 
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Дмитрий Мезенцев (директор сафари-парка)Владимир ЛегойдаБелоруссияМинскПолоцкРусская православная церковьМосковская ПатриархияМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала