https://ria.ru/20220604/minoborony-1793145143.html

Украинские боевики подожгли деревянный скит Святогорской лавры

Украинские боевики подожгли деревянный скит Святогорской лавры - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские боевики подожгли деревянный скит Святогорской лавры

Украинские боевики, отступающие из Святогорска (Донецкая Народная Республика), очередью из пулемета подожгли деревянный скит в Свято-Успенской лавре, сообщили... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T15:29

2022-06-04T15:29

2022-06-04T16:12

специальная военная операция на украине

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святогорск

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинские боевики, отступающие из Святогорска (Донецкая Народная Республика), очередью из пулемета подожгли деревянный скит в Свято-Успенской лавре, сообщили журналистам в Минобороны.Там уточнили, что, по словам местных жителей, националисты выпустили в деревянные стены храма зажигательные боеприпасы из крупнокалиберного пулемета, установленного на бронеавтомобиле "Козак". После этого они на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного ВСУ Сидорово.При этом в Минобороны подчеркнули, что российские подразделения, которые находятся к северу от Святогорска, не ведут в этом районе боевых действий и не обстреливают территорию историко-архитектурного заповедника.О том, что в Святогорской лавре горит Всехсвятский скит, сообщил ранее Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.Скит Всех Святых Земли Русской возвели в Святогорске в 2009 году, на месте одноименного храма, взорванного в 1947 году. Это деревянный храм с 17 куполами, построенный в традициях русского зодчества XVI–XVII веков.Святогорская лавра уже попадала под обстрелы украинских войск. Первого июня там погибли благочинный архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии, трое монахов получили ранения. В конце марта неподалеку от моста, который находится у входа в монастырь, упала бомба, взрывной волной выбило окна и двери в храмах. В лавре в это время находились более 500 беженцев, в том числе 200 детей. Тогда никто не погиб.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/pozhar-1793131257.html

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792788259.html

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святогорск

донецкая народная республика

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в мире, россия, украина, святогорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины