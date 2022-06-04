15:29 04.06.2022 (обновлено: 16:12 04.06.2022)
Украинские боевики подожгли деревянный скит Святогорской лавры
Минобороны России сообщило о поджоге ВСУ скита Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР
© Фото : УПЦ/TelegramПожар во Всехсвятском ските Святогорской лавры
© Фото : УПЦ/Telegram
Пожар во Всехсвятском ските Святогорской лавры
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинские боевики, отступающие из Святогорска (Донецкая Народная Республика), очередью из пулемета подожгли деревянный скит в Свято-Успенской лавре, сообщили журналистам в Минобороны.
"При отступлении <…> подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что, по словам местных жителей, националисты выпустили в деревянные стены храма зажигательные боеприпасы из крупнокалиберного пулемета, установленного на бронеавтомобиле "Козак". После этого они на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного ВСУ Сидорово.
При этом в Минобороны подчеркнули, что российские подразделения, которые находятся к северу от Святогорска, не ведут в этом районе боевых действий и не обстреливают территорию историко-архитектурного заповедника.
О том, что в Святогорской лавре горит Всехсвятский скит, сообщил ранее Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.
Скит Всех Святых Земли Русской возвели в Святогорске в 2009 году, на месте одноименного храма, взорванного в 1947 году. Это деревянный храм с 17 куполами, построенный в традициях русского зодчества XVI–XVII веков.
Святогорская лавра уже попадала под обстрелы украинских войск. Первого июня там погибли благочинный архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии, трое монахов получили ранения. В конце марта неподалеку от моста, который находится у входа в монастырь, упала бомба, взрывной волной выбило окна и двери в храмах. В лавре в это время находились более 500 беженцев, в том числе 200 детей. Тогда никто не погиб.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.