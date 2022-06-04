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Минобороны показало высокоточное поражение танка Украины вертолетом Ка-52 - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793097232.html
Минобороны показало высокоточное поражение танка Украины вертолетом Ка-52
Минобороны показало высокоточное поражение танка Украины вертолетом Ка-52 - РИА Новости, 04.06.2022
Минобороны показало высокоточное поражение танка Украины вертолетом Ка-52
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по украинским позициям. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:35
2022-06-04T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по украинским позициям.В ролике, в частности, демонстрируется, как ударный вертолет Ка-52 пускает управляемую ракету. Затем показана запись с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета - ракета прямым попаданием поражает украинский танк."Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажи вертолетов управляемыми ракетами уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ", - сказали в ведомстве.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
10:35 04.06.2022 (обновлено: 10:40 04.06.2022)
 
Минобороны показало высокоточное поражение танка Украины вертолетом Ка-52

Минобороны опубликовало кадры работы ударных вертолетов Ка-52 по украинским позициям

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по украинским позициям.
В ролике, в частности, демонстрируется, как ударный вертолет Ка-52 пускает управляемую ракету. Затем показана запись с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета - ракета прямым попаданием поражает украинский танк.
"Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажи вертолетов управляемыми ракетами уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение на позиции ВСУ", - сказали в ведомстве.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"
 
 
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