https://ria.ru/20220604/minirovanie-1793162319.html

Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой

Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой - РИА Новости, 04.06.2022

Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой

Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со 100 тоннами селитры и кислоты, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ, сообщил начальник... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:04

2022-06-04T17:04

2022-06-04T17:04

в мире

вооруженные силы украины

северодонецк

луганская народная республика

рубежное

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со 100 тоннами селитры и кислоты, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117-го и 118-го отдельных батальонов 111-й отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии "Азот" емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн", - сказал генерал.Он уточнил, что "по замыслу киевского режима, подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил России путем создания зоны химического заражения".Он добавил, что украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населенных пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва (31 мая 2022 г.) националистами цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии."В случае реализации данной бесчеловечной провокации, киевская власть по уже отработанному сценарию планирует обвинить российские Вооруженные силы в создании техногенной экологической катастрофы с широким распространением материалов в украинских и западных СМИ", - отметил Мизинцев.

https://ria.ru/20220604/slavyansk-1793161886.html

северодонецк

луганская народная республика

рубежное

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы украины, северодонецк, луганская народная республика, рубежное, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев