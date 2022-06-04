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Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой - РИА Новости, 04.06.2022
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Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой
Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой - РИА Новости, 04.06.2022
Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой
Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со 100 тоннами селитры и кислоты, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ, сообщил начальник... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:04
2022-06-04T17:04
в мире
вооруженные силы украины
северодонецк
луганская народная республика
рубежное
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со 100 тоннами селитры и кислоты, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117-го и 118-го отдельных батальонов 111-й отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии "Азот" емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн", - сказал генерал.Он уточнил, что "по замыслу киевского режима, подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил России путем создания зоны химического заражения".Он добавил, что украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населенных пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва (31 мая 2022 г.) националистами цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии."В случае реализации данной бесчеловечной провокации, киевская власть по уже отработанному сценарию планирует обвинить российские Вооруженные силы в создании техногенной экологической катастрофы с широким распространением материалов в украинских и западных СМИ", - отметил Мизинцев.
https://ria.ru/20220604/slavyansk-1793161886.html
северодонецк
луганская народная республика
рубежное
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в мире, вооруженные силы украины, северодонецк, луганская народная республика, рубежное, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
17:04 04.06.2022
 
Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой

Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со 100 тоннами селитры и кислоты, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117-го и 118-го отдельных батальонов 111-й отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии "Азот" емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн", - сказал генерал.
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Он уточнил, что "по замыслу киевского режима, подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил России путем создания зоны химического заражения".
Он добавил, что украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населенных пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва (31 мая 2022 г.) националистами цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии.
"В случае реализации данной бесчеловечной провокации, киевская власть по уже отработанному сценарию планирует обвинить российские Вооруженные силы в создании техногенной экологической катастрофы с широким распространением материалов в украинских и западных СМИ", - отметил Мизинцев.
 
В миреВооруженные силы УкраиныСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаРубежноеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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