Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с селитрой и кислотой
Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со 100 тоннами селитры и кислоты, чтобы попытаться задержать наступление ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117-го и 118-го отдельных батальонов 111-й отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии "Азот" емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн", - сказал генерал.
Он уточнил, что "по замыслу киевского режима, подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил России путем создания зоны химического заражения".
Он добавил, что украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населенных пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва (31 мая 2022 г.) националистами цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии.
"В случае реализации данной бесчеловечной провокации, киевская власть по уже отработанному сценарию планирует обвинить российские Вооруженные силы в создании техногенной экологической катастрофы с широким распространением материалов в украинских и западных СМИ", - отметил Мизинцев.