https://ria.ru/20220604/mask-1793180685.html
Маск потерял 17 миллиардов долларов из-за утечки о сокращениях в Tesla
Маск потерял 17 миллиардов долларов из-за утечки о сокращениях в Tesla - РИА Новости, 04.06.2022
Маск потерял 17 миллиардов долларов из-за утечки о сокращениях в Tesla
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 16,9 миллиарда долларов, а акции его автоконцерна подешевели на 9,2% спустя день после утечки его... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:54
2022-06-04T18:54
2022-06-04T18:54
технологии
пало-альто
калифорния
сша
tesla motors
toyota corolla
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 16,9 миллиарда долларов, а акции его автоконцерна подешевели на 9,2% спустя день после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%, пишет журнал Forbes.В пятницу агентство Рейтер передавало со ссылкой на попавшее к нему письмо, что Маск распорядился сократить "примерно 10% персонала" Tesla и приостановить найм сотрудников на фоне опасений вокруг экономики США.По данным делового издания, сейчас состояние Маска, который остается богатейшим человеком мира, оценивается в 216,8 миллиарда долларов."Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы - это о том, чтобы Маск заткнулся... Он был на удивление тих последнюю неделю, и акции демонстрировали хороший рост", - приводит журнал слова главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэйли.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20220603/robot-1792785816.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, пало-альто, калифорния, сша, tesla motors, toyota corolla
Маск потерял 17 миллиардов долларов из-за утечки о сокращениях в Tesla
Forbes: Илон Маск потерял около 17 миллиардов долларов из-за утечки о сокращениях в Tesla
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 16,9 миллиарда долларов, а акции его автоконцерна подешевели на 9,2% спустя день после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%, пишет журнал Forbes.
В пятницу агентство Рейтер передавало со ссылкой на попавшее к нему письмо, что Маск распорядился сократить "примерно 10% персонала" Tesla
и приостановить найм сотрудников на фоне опасений вокруг экономики США
.
По данным делового издания, сейчас состояние Маска, который остается богатейшим человеком мира, оценивается в 216,8 миллиарда долларов.
"Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы - это о том, чтобы Маск заткнулся... Он был на удивление тих последнюю неделю, и акции демонстрировали хороший рост", - приводит журнал слова главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэйли.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто
, штат Калифорния
. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota
и Daimler.