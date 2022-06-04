https://ria.ru/20220604/mask-1793180685.html

Маск потерял 17 миллиардов долларов из-за утечки о сокращениях в Tesla

Маск потерял 17 миллиардов долларов из-за утечки о сокращениях в Tesla - РИА Новости, 04.06.2022

Маск потерял 17 миллиардов долларов из-за утечки о сокращениях в Tesla

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 16,9 миллиарда долларов, а акции его автоконцерна подешевели на 9,2% спустя день после утечки его... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:54

2022-06-04T18:54

2022-06-04T18:54

технологии

пало-альто

калифорния

сша

tesla motors

toyota corolla

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 16,9 миллиарда долларов, а акции его автоконцерна подешевели на 9,2% спустя день после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%, пишет журнал Forbes.В пятницу агентство Рейтер передавало со ссылкой на попавшее к нему письмо, что Маск распорядился сократить "примерно 10% персонала" Tesla и приостановить найм сотрудников на фоне опасений вокруг экономики США.По данным делового издания, сейчас состояние Маска, который остается богатейшим человеком мира, оценивается в 216,8 миллиарда долларов."Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы - это о том, чтобы Маск заткнулся... Он был на удивление тих последнюю неделю, и акции демонстрировали хороший рост", - приводит журнал слова главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэйли.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20220603/robot-1792785816.html

https://ria.ru/20220225/mask-1774936140.html

пало-альто

калифорния

сша

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технологии, пало-альто, калифорния, сша, tesla motors, toyota corolla