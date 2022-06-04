https://ria.ru/20220604/makron-1793068240.html
Макрон выступил против "унижения" России
Макрон выступил против "унижения" России - РИА Новости, 04.06.2022
Макрон выступил против "унижения" России
Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T01:10
2022-06-04T01:10
2022-06-04T10:16
в мире
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франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 4 июня — РИА Новости. Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest France.Французский лидер добавил, что не скрывал факт переговоров с президентом России Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон
01:10 04.06.2022 (обновлено: 10:16 04.06.2022)
Макрон выступил против "унижения" России
Макрон: Россию нельзя унижать, потому что однажды придется возобновить сотрудничество