https://ria.ru/20220604/makron-1793068240.html

Макрон выступил против "унижения" России

Макрон выступил против "унижения" России - РИА Новости, 04.06.2022

Макрон выступил против "унижения" России

Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T01:10

2022-06-04T01:10

2022-06-04T10:16

в мире

россия

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 4 июня — РИА Новости. Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest France.Французский лидер добавил, что не скрывал факт переговоров с президентом России Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791521421.html

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в мире, россия, франция, эммануэль макрон