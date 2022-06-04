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Макрон выступил против "унижения" России - РИА Новости, 04.06.2022
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Макрон выступил против "унижения" России
Макрон выступил против "унижения" России - РИА Новости, 04.06.2022
Макрон выступил против "унижения" России
Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T01:10
2022-06-04T10:16
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 4 июня — РИА Новости. Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest France.Французский лидер добавил, что не скрывал факт переговоров с президентом России Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон
01:10 04.06.2022 (обновлено: 10:16 04.06.2022)
 
Макрон выступил против "унижения" России

Макрон: Россию нельзя унижать, потому что однажды придется возобновить сотрудничество

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 июня — РИА Новости. Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest France.
"Нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии", — подчеркнул Макрон.
Французский лидер добавил, что не скрывал факт переговоров с президентом России Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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