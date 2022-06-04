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Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793205477.html
Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса
Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса
Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:11
2022-06-04T23:30
специальная военная операция на украине
украина
европа
сша
нато
центральное разведывательное управление (цру)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не должна лезть в эти вопросы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году", - сказал российский министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской"."В 2021 году они проигнорировали ещё один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы", - добавил Лавров.Он также отметил, что параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.Он напомнил, что в отношении них украинские вооруженные силы, "национальные батальоны" продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. По словам Лаврова, за годы саботажа Минских договоренностей 14 тысяч мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады."Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля сего года никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит", - заключил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20220604/peregovory-1793203751.html
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украина, европа, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
23:11 04.06.2022 (обновлено: 23:30 04.06.2022)
 
Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса

Лавров: в НАТО грубо заявили, что присоединение Украины к альянсу не касается России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не должна лезть в эти вопросы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году", - сказал российский министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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"В 2021 году они проигнорировали ещё один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы", - добавил Лавров.
Он также отметил, что параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
"Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счёту, управляют. Западные страны отказывались от всех наших разумных предложений и компромиссов и этим оправдали наши худшие опасения, что на практике из Украины создавали плацдарм для того, чтобы угрожать и сдерживать Российскую Федерацию. Вот почему у нас не осталось другого выбора, кроме как признать эти республики. ЛНР и ДНР должны были получить от Украины особый статус и остаться в составе Украины", - пояснил глава МИД РФ.
Он напомнил, что в отношении них украинские вооруженные силы, "национальные батальоны" продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. По словам Лаврова, за годы саботажа Минских договоренностей 14 тысяч мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады.
"Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля сего года никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит", - заключил министр.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаСШАНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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