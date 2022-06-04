https://ria.ru/20220604/lavrov-1793205477.html

Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса

Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса - РИА Новости, 04.06.2022

Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса

Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:11

2022-06-04T23:11

2022-06-04T23:30

специальная военная операция на украине

украина

европа

сша

нато

центральное разведывательное управление (цру)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не должна лезть в эти вопросы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году", - сказал российский министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской"."В 2021 году они проигнорировали ещё один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы", - добавил Лавров.Он также отметил, что параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.Он напомнил, что в отношении них украинские вооруженные силы, "национальные батальоны" продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. По словам Лаврова, за годы саботажа Минских договоренностей 14 тысяч мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады."Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля сего года никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит", - заключил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220604/peregovory-1793203751.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, европа, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия