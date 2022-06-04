https://ria.ru/20220604/lavrov-1793204294.html

Лавров прокомментировал Дейтонские соглашения

Лавров прокомментировал Дейтонские соглашения - РИА Новости, 04.06.2022

Лавров прокомментировал Дейтонские соглашения

Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T22:57

2022-06-04T22:57

2022-06-04T22:57

босния и герцеговина

в мире

балканы

германия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины и Дейтонские соглашения."У нас есть такая пословица: "У кого что болит, тот о том и говорит". Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым. Он привык использовать всяких там шмидтов (гражданин Германии Кристиан Шмидт, назначенный на должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине - ред.), чтобы всеми "руководить" и всех шантажировать, всем выдвигать ультиматум. Не надо судить по себе. У нас несколько иные манеры, иная культура, чем у Запада", - сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

босния и герцеговина

балканы

германия

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босния и герцеговина, в мире, балканы, германия