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Лавров прокомментировал Дейтонские соглашения - РИА Новости, 04.06.2022
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Лавров прокомментировал Дейтонские соглашения
Лавров прокомментировал Дейтонские соглашения - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров прокомментировал Дейтонские соглашения
Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:57
2022-06-04T22:57
босния и герцеговина
в мире
балканы
германия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины и Дейтонские соглашения."У нас есть такая пословица: "У кого что болит, тот о том и говорит". Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым. Он привык использовать всяких там шмидтов (гражданин Германии Кристиан Шмидт, назначенный на должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине - ред.), чтобы всеми "руководить" и всех шантажировать, всем выдвигать ультиматум. Не надо судить по себе. У нас несколько иные манеры, иная культура, чем у Запада", - сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
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босния и герцеговина, в мире, балканы, германия
22:57 04.06.2022
 
Лавров прокомментировал Дейтонские соглашения

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины и Дейтонские соглашения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины и Дейтонские соглашения.
"У нас есть такая пословица: "У кого что болит, тот о том и говорит". Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым. Он привык использовать всяких там шмидтов (гражданин Германии Кристиан Шмидт, назначенный на должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине - ред.), чтобы всеми "руководить" и всех шантажировать, всем выдвигать ультиматум. Не надо судить по себе. У нас несколько иные манеры, иная культура, чем у Запада", - сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
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Запад хочет российские ресурсы бесплатно
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
 
Босния и ГерцеговинаВ миреБалканыГермания
 
 
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