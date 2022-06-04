https://ria.ru/20220604/lavrov-1793201685.html

Имена погибших в провокации в Буче до сих пор не предъявлены, заявил Лавров

Имена погибших в провокации в Буче до сих пор не предъявлены, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2022

Имена погибших в провокации в Буче до сих пор не предъявлены, заявил Лавров

Имена погибших в провокации Буче, показанные западными телеканалами, до сих пор никому не предъявлены, нет и информации о характере ранений людей, которые... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T22:11

2022-06-04T22:11

2022-06-04T22:12

буча

россия

киевская область

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Имена погибших в провокации Буче, показанные западными телеканалами, до сих пор никому не предъявлены, нет и информации о характере ранений людей, которые привели к их гибели, это говорит о том, что западным странам важно "вбросить провокацию, устроить из нее громкий шум", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, провокация в Буче была "очевиднейшим образом инсценирована"."Три дня спустя после того, как российские военнослужащие вышли из этого района, там жили люди, мэр разъезжал по улицам. И только через трое суток там нашли тела. До сих пор имена погибших в Буче, показанных западными телевизионными каналами и социальными сетями, никто никому не предъявил и не озвучил информацию, какого рода ранения были у этих людей, приведшие их к гибели", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской"."Это в очередной раз показывает, что Запад не хочет никому предъявлять никаких фактов. Для него важно вбросить провокацию, устроить из нее громкий шум. Потом, когда люди начинают пытаться разбираться в фактах, они это "убирают" в сторону и придумывают новую очередную фейковую новость", - добавил министр.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

буча

россия

киевская область

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буча, россия, киевская область