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Лавров рассказал, какой урок извлекла Россия из западных санкций - РИА Новости, 04.06.2022
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Лавров рассказал, какой урок извлекла Россия из западных санкций
Лавров рассказал, какой урок извлекла Россия из западных санкций - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров рассказал, какой урок извлекла Россия из западных санкций
Отныне нельзя допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от инвестиций, технологий Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:41
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сергей лавров
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отныне нельзя допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от инвестиций, технологий Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они "перебесятся", посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран", - сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
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сергей лавров
21:41 04.06.2022 (обновлено: 22:14 04.06.2022)
 
Лавров рассказал, какой урок извлекла Россия из западных санкций

Лавров: критические сферы деятельности России не должны зависеть от Запада

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отныне нельзя допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от инвестиций, технологий Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они "перебесятся", посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран", - сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
 
Сергей Лавров
 
 
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