https://ria.ru/20220604/lavrov-1793199070.html

Лавров рассказал, какой урок извлекла Россия из западных санкций

Лавров рассказал, какой урок извлекла Россия из западных санкций - РИА Новости, 04.06.2022

Лавров рассказал, какой урок извлекла Россия из западных санкций

Отныне нельзя допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от инвестиций, технологий Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T21:41

2022-06-04T21:41

2022-06-04T22:14

сергей лавров

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отныне нельзя допускать, чтобы критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от инвестиций, технологий Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они "перебесятся", посмотрим, что они нам скажут. Ни в коем случае, отныне и вовеки, нельзя допускать, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности нашего государства, жизни нашего народа зависели от инвестиций, технологий со стороны западных стран", - сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

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сергей лавров