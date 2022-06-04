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Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793198535.html
Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем
Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем
Планы Вашингтона и Лондона предоставить Киеву РСЗО - это рискованный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:36
2022-06-04T21:59
в мире
сергей лавров
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
украина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Планы Вашингтона и Лондона предоставить Киеву РСЗО - это рискованный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь", - сказал он в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской"."Они при этом заявляют, что "воюют с русскими, погибают украинцы – пусть погибают, а мы только даём оружие", которое, в конечном итоге, приведёт к гибели ещё большего числа украинцев", - подчеркнул министр.
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в мире, сергей лавров, вашингтон (штат), украина
21:36 04.06.2022 (обновлено: 21:59 04.06.2022)
 
Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем

Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованными

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Планы Вашингтона и Лондона предоставить Киеву РСЗО - это рискованный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь", - сказал он в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
"Они при этом заявляют, что "воюют с русскими, погибают украинцы – пусть погибают, а мы только даём оружие", которое, в конечном итоге, приведёт к гибели ещё большего числа украинцев", - подчеркнул министр.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровВашингтон (штат)Украина
 
 
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