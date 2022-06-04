https://ria.ru/20220604/lavrov-1793198535.html

Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем

Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем - РИА Новости, 04.06.2022

Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем

Планы Вашингтона и Лондона предоставить Киеву РСЗО - это рискованный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T21:36

2022-06-04T21:36

2022-06-04T21:59

в мире

сергей лавров

специальная военная операция на украине

вашингтон (штат)

украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Планы Вашингтона и Лондона предоставить Киеву РСЗО - это рискованный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь", - сказал он в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской"."Они при этом заявляют, что "воюют с русскими, погибают украинцы – пусть погибают, а мы только даём оружие", которое, в конечном итоге, приведёт к гибели ещё большего числа украинцев", - подчеркнул министр.

вашингтон (штат)

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, вашингтон (штат), украина