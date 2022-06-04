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Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун - РИА Новости, 04.06.2022
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Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун
Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун - РИА Новости, 04.06.2022
Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун
Российский предприниматель Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет после тяжелой болезни, вызванной коронавирусом, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:05
2022-06-04T14:30
общество
дмитрий ковтун
россия
андрей луговой
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет после тяжелой болезни, вызванной коронавирусом, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в Telegram.Он назвал произошедшее тяжелой и невосполнимой утратой и выразил слова соболезнования близким и родным Ковтуна.
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общество, дмитрий ковтун, россия, андрей луговой
13:05 04.06.2022 (обновлено: 14:30 04.06.2022)
 
Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун

Бизнесмен Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет от последствий коронавирусной инфекции

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБизнесмен Дмитрий Ковтун
Бизнесмен Дмитрий Ковтун - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Бизнесмен Дмитрий Ковтун. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет после тяжелой болезни, вызванной коронавирусом, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в Telegram.
"Сегодня пришла скорбная новость, в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался Дмитрий Ковтун", — написал парламентарий.
Он назвал произошедшее тяжелой и невосполнимой утратой и выразил слова соболезнования близким и родным Ковтуна.
 
ОбществоДмитрий КовтунРоссияАндрей Луговой
 
 
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