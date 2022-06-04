https://ria.ru/20220604/kovtun-1793116727.html

Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун

Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун - РИА Новости, 04.06.2022

Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун

Российский предприниматель Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет после тяжелой болезни, вызванной коронавирусом, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:05

2022-06-04T13:05

2022-06-04T14:30

общество

дмитрий ковтун

россия

андрей луговой

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет после тяжелой болезни, вызванной коронавирусом, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в Telegram.Он назвал произошедшее тяжелой и невосполнимой утратой и выразил слова соболезнования близким и родным Ковтуна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дмитрий ковтун, россия, андрей луговой