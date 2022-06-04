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Российская платформа выявит возможные мутации COVID-19, рассказали в НТИ - РИА Новости, 04.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793077293.html
Российская платформа выявит возможные мутации COVID-19, рассказали в НТИ
Российская платформа выявит возможные мутации COVID-19, рассказали в НТИ - РИА Новости, 04.06.2022
Российская платформа выявит возможные мутации COVID-19, рассказали в НТИ
Новая платформа, созданная при участии российских студентов, выявит новые мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у пациентов, об... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T07:14
2022-06-04T07:14
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
москва
наука
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новая платформа, созданная при участии российских студентов, выявит новые мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у пациентов, об этом рассказали в пресс-службе Университета 2035, в рамках проектно-образовательного интенсива которого и была разработана система.По словам наставника команды, кандидата технических наук, Екатерины Новиковой, разработанная система позволит собирать деперсонализированную информацию о новых симптомах COVID-19 для последующего анализа и выявления возможных мутаций, что поможет эффективнее бороться с вирусом.На платформе размещен опрос, включающий информацию о поле и возрасте респондента и блок вопросов по симптомам COVID-19. Результаты опроса сохраняются в базу данных, а после систематизируются для дальнейшего изучения и анализа. На данный момент команда проекта работает над усовершенствованием платформы, в частности, расширяет ее функционал и добавляет информацию о новых штаммах коронавирусной инфекции."Платформенные решения сегодня крайне востребованы, в том числе, в социально значимых сферах, например, в медицине и образовании. На проектно-образовательных интенсивах Университета 2035 студенческие команды работают над решением актуальных для общества задач, используя для этого современные технологии и форматы", — прокомментировала агентству ректор Университета 2035 Нина Яныкина.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье, национальная технологическая инициатива (нти), россия, москва
07:14 04.06.2022
 
Российская платформа выявит возможные мутации COVID-19, рассказали в НТИ

Университета 2035: новая российская платформа выявит возможные мутации COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новая платформа, созданная при участии российских студентов, выявит новые мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у пациентов, об этом рассказали в пресс-службе Университета 2035, в рамках проектно-образовательного интенсива которого и была разработана система.
По словам наставника команды, кандидата технических наук, Екатерины Новиковой, разработанная система позволит собирать деперсонализированную информацию о новых симптомах COVID-19 для последующего анализа и выявления возможных мутаций, что поможет эффективнее бороться с вирусом.
"Наша платформа позволяет обобщить данные о течение болезни каждого пациента, чтобы в дальнейшем систематизировать их и использовать для изучения различных форм и мутаций коронавирусной инфекции", — добавила она.
На платформе размещен опрос, включающий информацию о поле и возрасте респондента и блок вопросов по симптомам COVID-19. Результаты опроса сохраняются в базу данных, а после систематизируются для дальнейшего изучения и анализа. На данный момент команда проекта работает над усовершенствованием платформы, в частности, расширяет ее функционал и добавляет информацию о новых штаммах коронавирусной инфекции.
"Платформенные решения сегодня крайне востребованы, в том числе, в социально значимых сферах, например, в медицине и образовании. На проектно-образовательных интенсивах Университета 2035 студенческие команды работают над решением актуальных для общества задач, используя для этого современные технологии и форматы", — прокомментировала агентству ректор Университета 2035 Нина Яныкина.
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