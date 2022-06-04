https://ria.ru/20220604/kitay-1793207414.html

МИД Китая раскрыл неудобную для США правду на примере поставок оружия Киеву

МИД Китая раскрыл неудобную для США правду на примере поставок оружия Киеву - РИА Новости, 04.06.2022

МИД Китая раскрыл неудобную для США правду на примере поставок оружия Киеву

Военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли, написал в Twitter официальный... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:40

2022-06-04T23:40

2022-06-04T23:40

в мире

украина

сша

чжао лицзянь

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли, написал в Twitter официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.На опубликованной в посте картинке изображена гора долларов, выделенных Вашингтоном на поддержку Украины. Рядом — скромная пачка банкнот, олицетворяющая все американские инвестиции в десять стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). Из изображения следует, что для Украины Белый дом уже пожертвовал сумму примерно в 400 раз больше, чем для стран ЮВА."Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать", — подчеркнул китайский дипломат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html

украина

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, чжао лицзянь