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МИД Китая раскрыл неудобную для США правду на примере поставок оружия Киеву - РИА Новости, 04.06.2022
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МИД Китая раскрыл неудобную для США правду на примере поставок оружия Киеву
МИД Китая раскрыл неудобную для США правду на примере поставок оружия Киеву - РИА Новости, 04.06.2022
МИД Китая раскрыл неудобную для США правду на примере поставок оружия Киеву
Военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли, написал в Twitter официальный... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:40
2022-06-04T23:40
в мире
украина
сша
чжао лицзянь
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли, написал в Twitter официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.На опубликованной в посте картинке изображена гора долларов, выделенных Вашингтоном на поддержку Украины. Рядом — скромная пачка банкнот, олицетворяющая все американские инвестиции в десять стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). Из изображения следует, что для Украины Белый дом уже пожертвовал сумму примерно в 400 раз больше, чем для стран ЮВА."Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать", — подчеркнул китайский дипломат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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Кирилл Иванников
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в мире, украина, сша, чжао лицзянь
23:40 04.06.2022
 
МИД Китая раскрыл неудобную для США правду на примере поставок оружия Киеву

Представитель МИД КНР Лицзянь обратил внимание на огромные военные расходы США

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли, написал в Twitter официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
На опубликованной в посте картинке изображена гора долларов, выделенных Вашингтоном на поддержку Украины. Рядом — скромная пачка банкнот, олицетворяющая все американские инвестиции в десять стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). Из изображения следует, что для Украины Белый дом уже пожертвовал сумму примерно в 400 раз больше, чем для стран ЮВА.
© zlj517/TwitterПубликация заместителя директора Департамента информации МИД КНР от 4 июня 2022 в социальной сети
Сообщение Заместителя директора Департамента информации МИД КНР, опубликованное 4 июня 2022 в социальной сети
© zlj517/Twitter
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР от 4 июня 2022 в социальной сети
"Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать", — подчеркнул китайский дипломат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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