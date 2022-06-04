14:31 04.06.2022 (обновлено: 14:34 04.06.2022)
Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая
Замглавы МИД России Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из Китая
Заместитель министра иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с директором департамента Западной Азии и Северной Африки МИД Китая Ван Ди развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, а также в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, что Богданов принял коллегу из МИД КНР в субботу.
1 июня, 08:00США обвиняют: Китай снова скомпрометировал ООН
"Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, а также в зоне палестино-израильского конфликта. При этом отмечалась необходимость активизации коллективных усилий по поиску и продвижению политико-дипломатических решений стоящих перед государствами региона проблем на основе национального консенсуса и при неукоснительном соблюдении фундаментальных норм международного права и положений Устава ООН", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что также в субботу развернутые консультации с Ван Ди провели спецпредставитель министра по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак и специальный представитель министра по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"По итогам встреч и бесед был подтвержден обоюдный настрой на продолжение практики регулярного проведения российско-китайских контактов по представляющим взаимный интерес вопросам ближневосточной проблематики в интересах укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и севере Африки", - добавили в МИД РФ.
25 мая, 08:00Америка решила догнать и обогнать Китай