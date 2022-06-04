https://ria.ru/20220604/kitay-1793135049.html

Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая

Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая - РИА Новости, 04.06.2022

Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с директором департамента Западной Азии и Северной Африки МИД Китая Ван Ди развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:31

2022-06-04T14:31

2022-06-04T14:34

в мире

александр кинщак

владимир сафронков

ближний восток

россия

северная африка

мид кнр

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с директором департамента Западной Азии и Северной Африки МИД Китая Ван Ди развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, а также в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Отмечается, что Богданов принял коллегу из МИД КНР в субботу."Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, а также в зоне палестино-израильского конфликта. При этом отмечалась необходимость активизации коллективных усилий по поиску и продвижению политико-дипломатических решений стоящих перед государствами региона проблем на основе национального консенсуса и при неукоснительном соблюдении фундаментальных норм международного права и положений Устава ООН", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что также в субботу развернутые консультации с Ван Ди провели спецпредставитель министра по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак и специальный представитель министра по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков."По итогам встреч и бесед был подтвержден обоюдный настрой на продолжение практики регулярного проведения российско-китайских контактов по представляющим взаимный интерес вопросам ближневосточной проблематики в интересах укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и севере Африки", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

ближний восток

россия

северная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр кинщак, владимир сафронков, ближний восток, россия, северная африка, мид кнр, оон