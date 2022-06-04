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Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая - РИА Новости, 04.06.2022
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Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая
Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая - РИА Новости, 04.06.2022
Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с директором департамента Западной Азии и Северной Африки МИД Китая Ван Ди развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:31
2022-06-04T14:34
в мире
александр кинщак
владимир сафронков
ближний восток
россия
северная африка
мид кнр
оон
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с директором департамента Западной Азии и Северной Африки МИД Китая Ван Ди развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, а также в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Отмечается, что Богданов принял коллегу из МИД КНР в субботу."Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, а также в зоне палестино-израильского конфликта. При этом отмечалась необходимость активизации коллективных усилий по поиску и продвижению политико-дипломатических решений стоящих перед государствами региона проблем на основе национального консенсуса и при неукоснительном соблюдении фундаментальных норм международного права и положений Устава ООН", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что также в субботу развернутые консультации с Ван Ди провели спецпредставитель министра по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак и специальный представитель министра по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков."По итогам встреч и бесед был подтвержден обоюдный настрой на продолжение практики регулярного проведения российско-китайских контактов по представляющим взаимный интерес вопросам ближневосточной проблематики в интересах укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и севере Африки", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html
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в мире, александр кинщак, владимир сафронков, ближний восток, россия, северная африка, мид кнр, оон
14:31 04.06.2022 (обновлено: 14:34 04.06.2022)
 
Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из МИД Китая

Замглавы МИД России Богданов обсудил проблемы Ближнего Востока с коллегой из Китая

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России
Заместитель министра иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с директором департамента Западной Азии и Северной Африки МИД Китая Ван Ди развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, а также в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, что Богданов принял коллегу из МИД КНР в субботу.
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"Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Йемене, Ливии, Судане, а также в зоне палестино-израильского конфликта. При этом отмечалась необходимость активизации коллективных усилий по поиску и продвижению политико-дипломатических решений стоящих перед государствами региона проблем на основе национального консенсуса и при неукоснительном соблюдении фундаментальных норм международного права и положений Устава ООН", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что также в субботу развернутые консультации с Ван Ди провели спецпредставитель министра по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак и специальный представитель министра по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"По итогам встреч и бесед был подтвержден обоюдный настрой на продолжение практики регулярного проведения российско-китайских контактов по представляющим взаимный интерес вопросам ближневосточной проблематики в интересах укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и севере Африки", - добавили в МИД РФ.
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В миреАлександр КинщакВладимир СафронковБлижний ВостокРоссияСеверная АфрикаМИД КНРООН
 
 
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