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Киргизия призвала решать проблемы на границе с Таджикистаном мирным путем
Киргизия призвала решать проблемы на границе с Таджикистаном мирным путем - РИА Новости, 04.06.2022
Киргизия призвала решать проблемы на границе с Таджикистаном мирным путем
МИД Киргизии призвал решать все проблемы на границе с Таджикистаном мирным, политико-дипломатическим путем, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:22
2022-06-04T14:22
2022-06-04T14:22
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БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. МИД Киргизии призвал решать все проблемы на границе с Таджикистаном мирным, политико-дипломатическим путем, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Сообщается, что, согласно заявлению официального представителя МИД Киргизии Авазбека Атаханова, ведомство "исходит из неизменной позиции о необходимости соблюдения достигнутых договоренностей не создавать в дальнейшем условия, которые могут привести к эскалации ситуации в приграничных территориях между двумя странами"."Все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами", - приводит пресс-служба слова представителя МИД.Уточняется, что, по мнению Атаханова, "во избежание повторения подобных ситуаций стороны должны обоюдно стремиться к созданию конструктивной и благожелательной атмосферы в решении приграничных вопросов для исключения в будущем различных сценариев боестолкновений, которые могут повлечь гибель граждан и военнослужащих с обеих сторон, разрушить многовековые добрососедские взаимоотношения между двумя народами".В минувшую пятницу пограничники Киргизии и Таджикистана вступили в перестрелку на границе, которая длилась более двух часов. По версии киргизской стороны, причиной стало незаконное пересечение рубежа таджикским пограннарядом. В результате конфликта ранение получили двое киргизских пограничников, они в тяжелом состоянии. Данным по пострадавшим с таджикской стороны нет.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220527/veschanie-1791056049.html
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в мире, киргизия, таджикистан
Киргизия призвала решать проблемы на границе с Таджикистаном мирным путем
МИД Киргизии: проблемы на границе с Таджикистаном нужно решать мирным путем
БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. МИД Киргизии призвал решать все проблемы на границе с Таджикистаном мирным, политико-дипломатическим путем, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что, согласно заявлению официального представителя МИД Киргизии
Авазбека Атаханова, ведомство "исходит из неизменной позиции о необходимости соблюдения достигнутых договоренностей не создавать в дальнейшем условия, которые могут привести к эскалации ситуации в приграничных территориях между двумя странами".
"Все имеющиеся проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами", - приводит пресс-служба слова представителя МИД.
Уточняется, что, по мнению Атаханова, "во избежание повторения подобных ситуаций стороны должны обоюдно стремиться к созданию конструктивной и благожелательной атмосферы в решении приграничных вопросов для исключения в будущем различных сценариев боестолкновений, которые могут повлечь гибель граждан и военнослужащих с обеих сторон, разрушить многовековые добрососедские взаимоотношения между двумя народами".
В минувшую пятницу пограничники Киргизии и Таджикистана
вступили в перестрелку на границе, которая длилась более двух часов. По версии киргизской стороны, причиной стало незаконное пересечение рубежа таджикским пограннарядом. В результате конфликта ранение получили двое киргизских пограничников, они в тяжелом состоянии. Данным по пострадавшим с таджикской стороны нет.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.