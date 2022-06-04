https://ria.ru/20220604/khamstvo-1793074761.html

В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу

В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу - РИА Новости, 04.06.2022

В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T05:32

2022-06-04T05:32

2022-06-04T05:33

специальная военная операция на украине

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евросоюз

алексей арестович

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.Эксперт отметил, что перспектива продолжительного конфликта на востоке Европы стала причиной разногласий среди европейской общественности. Так, в ЕС не смогли договориться, стоит ли поддерживать агрессивные устремления Украины или нужно добиваться дипломатического разрешения ситуации, утверждает специалист. При этом последний вариант категорически отвергается властями бывшей советской республики.Он указал, что в ответ на предложения европейцев пойти по дипломатическому пути, Украина потребовала от ЕС и США ввести новые антироссийские санкции и ускорить поставки тяжелых вооружений.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, европа, евросоюз, алексей арестович , владимир зеленский, либор дворжак