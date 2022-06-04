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В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/khamstvo-1793074761.html
В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу
В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу - РИА Новости, 04.06.2022
В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T05:32
2022-06-04T05:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
евросоюз
алексей арестович
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.Эксперт отметил, что перспектива продолжительного конфликта на востоке Европы стала причиной разногласий среди европейской общественности. Так, в ЕС не смогли договориться, стоит ли поддерживать агрессивные устремления Украины или нужно добиваться дипломатического разрешения ситуации, утверждает специалист. При этом последний вариант категорически отвергается властями бывшей советской республики.Он указал, что в ответ на предложения европейцев пойти по дипломатическому пути, Украина потребовала от ЕС и США ввести новые антироссийские санкции и ускорить поставки тяжелых вооружений.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, европа, евросоюз, алексей арестович , владимир зеленский, либор дворжак
05:32 04.06.2022 (обновлено: 05:33 04.06.2022)
 
В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу

Обозреватель iROZHLAS Дворжак назвал хамством ответ Арестовича на призывы Европы о мире

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.
Эксперт отметил, что перспектива продолжительного конфликта на востоке Европы стала причиной разногласий среди европейской общественности. Так, в ЕС не смогли договориться, стоит ли поддерживать агрессивные устремления Украины или нужно добиваться дипломатического разрешения ситуации, утверждает специалист. При этом последний вариант категорически отвергается властями бывшей советской республики.
"Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски", — написал Дворжак.
Он указал, что в ответ на предложения европейцев пойти по дипломатическому пути, Украина потребовала от ЕС и США ввести новые антироссийские санкции и ускорить поставки тяжелых вооружений.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
03:50Специальная военная операция на Украине
Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаЕвросоюзАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийЛибор Дворжак
 
 
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