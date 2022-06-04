05:32 04.06.2022 (обновлено: 05:33 04.06.2022)
В Чехии рассказали, как офис Зеленского нахамил Западу
Обозреватель iROZHLAS Дворжак назвал хамством ответ Арестовича на призывы Европы о мире
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.
Эксперт отметил, что перспектива продолжительного конфликта на востоке Европы стала причиной разногласий среди европейской общественности. Так, в ЕС не смогли договориться, стоит ли поддерживать агрессивные устремления Украины или нужно добиваться дипломатического разрешения ситуации, утверждает специалист. При этом последний вариант категорически отвергается властями бывшей советской республики.
"Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски", — написал Дворжак.
Он указал, что в ответ на предложения европейцев пойти по дипломатическому пути, Украина потребовала от ЕС и США ввести новые антироссийские санкции и ускорить поставки тяжелых вооружений.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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