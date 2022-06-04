https://ria.ru/20220604/istrebiteli-1793071000.html

Politico: американский генерал призвал отправить Украине МиГи

Politico: американский генерал призвал отправить Украине МиГи - РИА Новости, 04.06.2022

Politico: американский генерал призвал отправить Украине МиГи

Командующий национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США и прочие западные страны вновь задуматься о передаче Украине... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T02:35

2022-06-04T02:35

2022-06-04T02:36

специальная военная операция на украине

в мире

калифорния

россия

сша

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Командующий национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США и прочие западные страны вновь задуматься о передаче Украине истребителей советского производства, сообщило издание Politico.Подобная инициатива активно обсуждалась ранее, но была заветирована американской администрацией, которая не пожелала увеличивать риски прямой конфронтации с Россией.По данным издания, национальная гвардия Калифорнии с 1990-х годов участвовала в подготовке украинской армии, и ее командование остается на связи с коллегами, помогая им, в частности, формулировать запросы на американскую военную помощь.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792931208.html

калифорния

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в мире, калифорния, россия, сша, вашингтон