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Politico: американский генерал призвал отправить Украине МиГи
Politico: американский генерал призвал отправить Украине МиГи - РИА Новости, 04.06.2022
Politico: американский генерал призвал отправить Украине МиГи
Командующий национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США и прочие западные страны вновь задуматься о передаче Украине... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:35
2022-06-04T02:35
2022-06-04T02:36
специальная военная операция на украине
в мире
калифорния
россия
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Командующий национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США и прочие западные страны вновь задуматься о передаче Украине истребителей советского производства, сообщило издание Politico.Подобная инициатива активно обсуждалась ранее, но была заветирована американской администрацией, которая не пожелала увеличивать риски прямой конфронтации с Россией.По данным издания, национальная гвардия Калифорнии с 1990-х годов участвовала в подготовке украинской армии, и ее командование остается на связи с коллегами, помогая им, в частности, формулировать запросы на американскую военную помощь.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792931208.html
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в мире, калифорния, россия, сша, вашингтон
02:35 04.06.2022 (обновлено: 02:36 04.06.2022)
Politico: американский генерал призвал отправить Украине МиГи
Politico: американский генерал Болдуин призвал помочь Украине советскими истребителями