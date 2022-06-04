07:25 04.06.2022 (обновлено: 10:03 04.06.2022)
Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации
Замглавы Херсонской области Стремоусов: регион продолжит интеграцию с Россией
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей.
"Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не по силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Все больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России", — сказал Стремоусов.
Он подчеркнул, что сам в первых рядах вместе с главой региона Владимиром Сальдо в ближайшее время получит российское гражданство.
"Я буду гордиться этим и понимать, что я гражданин свободного государства, в котором моя культура и ценности являются стойкими. Жители Херсонщины благодарны президенту России, который дал возможность нам всем почувствовать себя составной частью одного большого целого", — добавил Стремоусов.
Российские военные в середине марта взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.