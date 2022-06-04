https://ria.ru/20220604/integratsiya-1793077794.html

Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации

Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации - РИА Новости, 04.06.2022

Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации

Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T07:25

2022-06-04T07:25

2022-06-04T10:03

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

евросоюз

кирилл стремоусов

владимир сальдо

жозеп боррель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей.Он подчеркнул, что сам в первых рядах вместе с главой региона Владимиром Сальдо в ближайшее время получит российское гражданство."Я буду гордиться этим и понимать, что я гражданин свободного государства, в котором моя культура и ценности являются стойкими. Жители Херсонщины благодарны президенту России, который дал возможность нам всем почувствовать себя составной частью одного большого целого", — добавил Стремоусов.Российские военные в середине марта взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/scheta-1793074196.html

https://ria.ru/20220604/referendum-1793072522.html

херсонская область

россия

запорожская область

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в мире, херсонская область , россия, евросоюз, кирилл стремоусов, владимир сальдо, жозеп боррель, запорожская область