Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/integratsiya-1793077794.html
Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации
Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации - РИА Новости, 04.06.2022
Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации
Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T07:25
2022-06-04T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
евросоюз
кирилл стремоусов
владимир сальдо
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786423707_230:0:2602:1334_1920x0_80_0_0_afa0d5b6b042ec60189355d1f8e21e72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей.Он подчеркнул, что сам в первых рядах вместе с главой региона Владимиром Сальдо в ближайшее время получит российское гражданство."Я буду гордиться этим и понимать, что я гражданин свободного государства, в котором моя культура и ценности являются стойкими. Жители Херсонщины благодарны президенту России, который дал возможность нам всем почувствовать себя составной частью одного большого целого", — добавил Стремоусов.Российские военные в середине марта взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/scheta-1793074196.html
https://ria.ru/20220604/referendum-1793072522.html
херсонская область
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786423707_286:0:2415:1597_1920x0_80_0_0_c947e46ff2aac9e03c85f8087af4d8dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, евросоюз, кирилл стремоусов, владимир сальдо, жозеп боррель, запорожская область
07:25 04.06.2022 (обновлено: 10:03 04.06.2022)
 
Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, заявили в администрации

Замглавы Херсонской области Стремоусов: регион продолжит интеграцию с Россией

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей.

"Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не по силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Все больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России", — сказал Стремоусов.

Он подчеркнул, что сам в первых рядах вместе с главой региона Владимиром Сальдо в ближайшее время получит российское гражданство.
"Я буду гордиться этим и понимать, что я гражданин свободного государства, в котором моя культура и ценности являются стойкими. Жители Херсонщины благодарны президенту России, который дал возможность нам всем почувствовать себя составной частью одного большого целого", — добавил Стремоусов.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
05:03Специальная военная операция на Украине
Украина заблокировала счета в Херсонской области, заявили власти региона
Российские военные в середине марта взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
03:05
В Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияЕвросоюзКирилл СтремоусовВладимир СальдоЖозеп БоррельЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала