Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики
Президент Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики, отметив заслуги предыдущих поколений, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием Республики Ингушетия. Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи", - говорится в поздравлении.
Также президент РФ отметил, что за прошедшее время в республике были построены новые предприятия и объекты агропромышленного комплекса, развиваются транспортная, строительная, туристическая отрасли. По его словам, важно не останавливаться на достигнутом, уделять приоритетное внимание привлечению в экономику Ингушетии крупных инвестиций, реализации масштабных социальных, инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей.
"Желаю вам успехов в достижении поставленных целей на благо Республики Ингушетия и всей страны", - добавляется в телеграмме.