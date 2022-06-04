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Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики - РИА Новости, 04.06.2022
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Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики
Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики - РИА Новости, 04.06.2022
Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики, отметив заслуги предыдущих поколений, которые внесли значимый вклад в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:36
2022-06-04T12:36
россия
общество
республика ингушетия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики, отметив заслуги предыдущих поколений, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием Республики Ингушетия. Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи", - говорится в поздравлении.Также президент РФ отметил, что за прошедшее время в республике были построены новые предприятия и объекты агропромышленного комплекса, развиваются транспортная, строительная, туристическая отрасли. По его словам, важно не останавливаться на достигнутом, уделять приоритетное внимание привлечению в экономику Ингушетии крупных инвестиций, реализации масштабных социальных, инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей."Желаю вам успехов в достижении поставленных целей на благо Республики Ингушетия и всей страны", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790878461.html
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россия, общество, республика ингушетия, владимир путин
12:36 04.06.2022
 
Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики

Президент Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики, отметив заслуги предыдущих поколений, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием Республики Ингушетия. Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи", - говорится в поздравлении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 15:43Республика Ингушетия
Глава Ингушетии отметил большой запас прочности для развития экономики
Также президент РФ отметил, что за прошедшее время в республике были построены новые предприятия и объекты агропромышленного комплекса, развиваются транспортная, строительная, туристическая отрасли. По его словам, важно не останавливаться на достигнутом, уделять приоритетное внимание привлечению в экономику Ингушетии крупных инвестиций, реализации масштабных социальных, инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей.
"Желаю вам успехов в достижении поставленных целей на благо Республики Ингушетия и всей страны", - добавляется в телеграмме.
 
РоссияОбществоРеспублика ИнгушетияВладимир Путин
 
 
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