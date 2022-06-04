https://ria.ru/20220604/ingushetiya-1793111584.html

Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики

Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики - РИА Новости, 04.06.2022

Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики, отметив заслуги предыдущих поколений, которые внесли значимый вклад в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:36

2022-06-04T12:36

2022-06-04T12:36

россия

общество

республика ингушетия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики, отметив заслуги предыдущих поколений, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием Республики Ингушетия. Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи", - говорится в поздравлении.Также президент РФ отметил, что за прошедшее время в республике были построены новые предприятия и объекты агропромышленного комплекса, развиваются транспортная, строительная, туристическая отрасли. По его словам, важно не останавливаться на достигнутом, уделять приоритетное внимание привлечению в экономику Ингушетии крупных инвестиций, реализации масштабных социальных, инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей."Желаю вам успехов в достижении поставленных целей на благо Республики Ингушетия и всей страны", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790878461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, республика ингушетия, владимир путин