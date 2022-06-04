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Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/indiya-1793109872.html
Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ
Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2022
Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ
Украина попросила Индию стать одним из гарантов её безопасности, сообщает издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:27
2022-06-04T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
индия
украина
россия
совет безопасности оон
владимир зеленский
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Украина попросила Индию стать одним из гарантов её безопасности, сообщает издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Индия может стать гарантом безопасности Украины наряду с Китаем и Турцией."Украина обратилась к Индии с просьбой стать одним из гарантов… безопасности страны вместе с некоторыми другими странами... Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном строительстве (на Украине). Мы также ожидаем (со стороны Индии - ред.) дополнительной гуманитарной помощи, медикаментов и некоторой технической и финансовой помощи", - сказал собеседник издания.Ранее власти Индии и частные компании направили на Украину более 230 тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить кризис на Украине дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html
https://ria.ru/20220603/indiya-1792897822.html
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в мире, индия, украина, россия, совет безопасности оон, владимир зеленский, владимир путин
12:27 04.06.2022
 
Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ

Издание The Hindu сообщило, что Украина попросила Индию стать гарантом ее безопасности

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Украина попросила Индию стать одним из гарантов её безопасности, сообщает издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Индия может стать гарантом безопасности Украины наряду с Китаем и Турцией.
Министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Глава МИД Индии резко ответил на вопрос об Украине и отношениях с Западом
"Украина обратилась к Индии с просьбой стать одним из гарантов… безопасности страны вместе с некоторыми другими странами... Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном строительстве (на Украине). Мы также ожидаем (со стороны Индии - ред.) дополнительной гуманитарной помощи, медикаментов и некоторой технической и финансовой помощи", - сказал собеседник издания.
Ранее власти Индии и частные компании направили на Украину более 230 тонн гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить кризис на Украине дипломатическим путем.
Индия - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияУкраинаРоссияСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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