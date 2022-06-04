https://ria.ru/20220604/indiya-1793109872.html

Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ

Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2022

Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ

Украина попросила Индию стать одним из гарантов её безопасности, сообщает издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:27

2022-06-04T12:27

2022-06-04T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

индия

украина

россия

совет безопасности оон

владимир зеленский

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Украина попросила Индию стать одним из гарантов её безопасности, сообщает издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Индия может стать гарантом безопасности Украины наряду с Китаем и Турцией."Украина обратилась к Индии с просьбой стать одним из гарантов… безопасности страны вместе с некоторыми другими странами... Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном строительстве (на Украине). Мы также ожидаем (со стороны Индии - ред.) дополнительной гуманитарной помощи, медикаментов и некоторой технической и финансовой помощи", - сказал собеседник издания.Ранее власти Индии и частные компании направили на Украину более 230 тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить кризис на Украине дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html

https://ria.ru/20220603/indiya-1792897822.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, украина, россия, совет безопасности оон, владимир зеленский, владимир путин