19:17 04.06.2022 (обновлено: 20:30 04.06.2022)
В США напомнили ВСУ о последствиях в случае удара по России из РСЗО HIMARS
Дипломат Брайз: Киев знает, что удар по России из РСЗО HIMARS остановит поток вооружений
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
БАКУ, 4 июн — РИА Новости. Киев понимает, что применение американских реактивных системам залпового огня HIMARS для удара по территории России остановит поток вооружений на Украину, заявил РИА Новости известный американский дипломат Мэтью Брайза.
"Между правительствами США и Украины существуют прочные доверительные связи, и в Вашингтоне уверены, что Украина не будет использовать эти ракеты по территории России", — пояснил он.
Дипломат также выразил уверенность в том, что Москва не собирается использовать предоставление Киеву систем HIMARS в качестве "предлога для разжигания конфликта".
На этой неделе заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре системы HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Владимир Зеленский, в свою очередь, публично подтвердил, что Киев выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее Киев не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".