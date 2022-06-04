https://ria.ru/20220604/himars-1793182979.html

В США напомнили ВСУ о последствиях в случае удара по России из РСЗО HIMARS

В США напомнили ВСУ о последствиях в случае удара по России из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.06.2022

В США напомнили ВСУ о последствиях в случае удара по России из РСЗО HIMARS

Киев понимает, что применение американских реактивных системам залпового огня HIMARS для удара по территории России остановит поток вооружений на Украину,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:17

2022-06-04T19:17

2022-06-04T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир зеленский

сергей лавров

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792584373_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77cce57e4b24c88da75227ee53594f3a.jpg

БАКУ, 4 июн — РИА Новости. Киев понимает, что применение американских реактивных системам залпового огня HIMARS для удара по территории России остановит поток вооружений на Украину, заявил РИА Новости известный американский дипломат Мэтью Брайза.Дипломат также выразил уверенность в том, что Москва не собирается использовать предоставление Киеву систем HIMARS в качестве "предлога для разжигания конфликта".На этой неделе заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре системы HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский, в свою очередь, публично подтвердил, что Киев выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее Киев не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220604/putin-1793182047.html

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, сша, верховная рада украины, нато