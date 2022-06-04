https://ria.ru/20220604/festival-1793205633.html

Губернатор Гладков дал старт уличному фестивалю "Белгородское лето"

Губернатор Гладков дал старт уличному фестивалю "Белгородское лето" - РИА Новости, 04.06.2022

Губернатор Гладков дал старт уличному фестивалю "Белгородское лето"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу открыл уличный фестиваль "Белгородское лето", который второй год подряд объединил музыкантов,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:16

2022-06-04T23:16

2022-06-04T23:16

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу открыл уличный фестиваль "Белгородское лето", который второй год подряд объединил музыкантов, художников, артистов, спортсменов и ремесленников региона, сообщило областное правительство.Уличный фестиваль проводится в регионе по инициативе губернатора второй год подряд. В этом году в Белгороде фестиваль развернулся на шести главных площадках: в культурном центре "Октябрь", возле кафе "Алиса в Стране чудес" и кинотеатра "Победа", на Белгородском Арбате и Свято-Троицком бульваре, а также в парке Победы.На открытии фестиваля "Белгородское лето" глава региона выразил надежду, что каждый здесь сможет найти себе занятие по душе."Рад, что полюбившийся вам фестиваль "Белгородское лето" продолжается! Обязательно приходите семьями, участвуйте в огромном количестве ярких событий: выставках, мастер-классах, концертах. Мы делаем всё возможное для того, чтобы наше с вами белгородское лето было ещё красочнее. А главное, чтобы приносило всем нам хорошее настроение!" - обратился губернатор к жителям и гостям областного центра.Глава региона посетил центральные площадки фестиваля, где в режиме нон-стоп выступают творческие коллективы, проходят мастер-классы, спортивные игры и многое другое. После неформального общения с жителями губернатор поручил организаторам создать дополнительную площадку "Открытый микрофон" на сцене в парке Победы."У всех желающих должна быть возможность выступить. Например, спеть песню, прочитать стих, выступить со стендапом, станцевать. Это всегда интересно, когда люди вовлечены в творчество. А по итогам дня сами зрители будут выбирать лучших артистов", – предложил Гладков.Кроме того, губернатор дал задание увеличить на фестивале "Белгородское лето" число фудкортов и площадок, где белгородцы смогут попробовать вкусные блюда с эффектным приготовлением и подачей.

https://ria.ru/20220604/roy-1793197353.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белгород