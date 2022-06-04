https://ria.ru/20220604/evrosoyuz-1793140472.html
Лех Валенса предложил распустить Евросоюз
Лех Валенса предложил распустить Евросоюз - РИА Новости, 04.06.2022
Лех Валенса предложил распустить Евросоюз
Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, а не идти на компромисс с Польшей, заявил бывший президент страны и многолетний... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:59
2022-06-04T14:59
2022-06-04T16:47
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ПРАГА, 4 июн — РИА Новости. Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, а не идти на компромисс с Польшей, заявил бывший президент страны и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса.По его словам, если бы Варшава захотела вступить в новый союз, то ей пришлось бы согласиться не только с правами, но и с обязанностями, налагаемыми объединением."И установить их таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись", — добавил Валенса.На этой неделе ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. Проект одобрили с задержкой и вопреки сохраняющимся у ЕС претензиям к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права. По информации СМИ, на положительное решение Еврокомиссии оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия, польша, лех валенса, венгрия, германия
14:59 04.06.2022 (обновлено: 16:47 04.06.2022)
Лех Валенса предложил распустить Евросоюз
Экс-президент Польши Валенса предложил распустить ЕС и создать новый без Венгрии и Польши
ПРАГА, 4 июн — РИА Новости. Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, а не идти на компромисс с Польшей, заявил бывший президент страны и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса.
"Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский Национальный план восстановления после пандемии коронавируса. — Прим. ред.), это будет ее поражение. Евросоюз должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии", — пояснил он в интервью изданию Interia.
По его словам, если бы Варшава захотела вступить в новый союз, то ей пришлось бы согласиться не только с правами, но и с обязанностями, налагаемыми объединением.
"И установить их таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись", — добавил Валенса.
На этой неделе ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. Проект одобрили с задержкой и вопреки сохраняющимся у ЕС претензиям к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права. По информации СМИ, на положительное решение Еврокомиссии оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины.