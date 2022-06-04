https://ria.ru/20220604/evrosoyuz-1793140472.html

Лех Валенса предложил распустить Евросоюз

Лех Валенса предложил распустить Евросоюз - РИА Новости, 04.06.2022

Лех Валенса предложил распустить Евросоюз

Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, а не идти на компромисс с Польшей, заявил бывший президент страны и многолетний... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:59

2022-06-04T14:59

2022-06-04T16:47

в мире

евросоюз

еврокомиссия

польша

лех валенса

венгрия

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ПРАГА, 4 июн — РИА Новости. Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, а не идти на компромисс с Польшей, заявил бывший президент страны и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса.По его словам, если бы Варшава захотела вступить в новый союз, то ей пришлось бы согласиться не только с правами, но и с обязанностями, налагаемыми объединением."И установить их таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись", — добавил Валенса.На этой неделе ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. Проект одобрили с задержкой и вопреки сохраняющимся у ЕС претензиям к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права. По информации СМИ, на положительное решение Еврокомиссии оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220602/polsha-1792731261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, еврокомиссия, польша, лех валенса, венгрия, германия