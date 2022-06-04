https://ria.ru/20220604/erevan-1793190270.html

Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Пашиняна

Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Пашиняна - РИА Новости, 04.06.2022

Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Пашиняна

Очередная протестная акция началась в Ереване - её участники идут к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где ранее были массовые стычки с... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T20:10

2022-06-04T20:10

2022-06-04T21:00

в мире

ереван

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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Очередная протестная акция началась в Ереване - её участники идут к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где ранее были массовые стычки с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась в районе 8 вечера по Еревану (7 по мск), люди большой колонной, сопровождаемые автомобилем с музыкой, идут к резиденции Пашиняна. Сначала "строй" из мужчин, через несколько метров после него - автомобиль с музыкой. За машиной идёт "строй" из девушек, рядом с ними - барабанщик. В Ереване моросящий дождь, вдалеке слышатся раскаты грома.

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ереван