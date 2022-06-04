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Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Пашиняна
Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Пашиняна - РИА Новости, 04.06.2022
Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Пашиняна
Очередная протестная акция началась в Ереване - её участники идут к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где ранее были массовые стычки с... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:10
2022-06-04T20:10
2022-06-04T21:00
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Очередная протестная акция началась в Ереване - её участники идут к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где ранее были массовые стычки с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась в районе 8 вечера по Еревану (7 по мск), люди большой колонной, сопровождаемые автомобилем с музыкой, идут к резиденции Пашиняна. Сначала "строй" из мужчин, через несколько метров после него - автомобиль с музыкой. За машиной идёт "строй" из девушек, рядом с ними - барабанщик. В Ереване моросящий дождь, вдалеке слышатся раскаты грома.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, ереван
20:10 04.06.2022 (обновлено: 21:00 04.06.2022)
Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Пашиняна
Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции премьер-министра Никола Пашиняна