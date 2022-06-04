13:09 04.06.2022 (обновлено: 14:07 04.06.2022)
Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
Минздрав Кубани: в ДТП с автобусом пострадали 19 человек, среди них три подростка
© Фото : СУСК России по Краснодарскому краюДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края
© Фото : СУСК России по Краснодарскому краю
ДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края
СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Темрюкском районе на Кубани увеличилось до 19 человек, трое из них - подростки, они доставлены в темрюкскую больницу, тяжелобольных отправят в Краснодар, сообщили РИА Новости министерстве здравоохранения Краснодарского края.
"Пострадали 19 человек (в точности трое детей - 17, 17 и 16 лет), четверо взрослых погибли на месте; 15 (в том числе дети) – эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ; двое взрослых - в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время санавиция принимает решение об эвакуации в Краснодар пострадавших, подучивших тяжёлые травмы.
В субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк-поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой, в результате четыре человека погибли.
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