https://ria.ru/20220604/dtp-1793119931.html

Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022

Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Темрюкском районе на Кубани увеличилось до 19 человек, трое из них - подростки, они доставлены в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:09

2022-06-04T13:09

2022-06-04T14:07

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

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СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Темрюкском районе на Кубани увеличилось до 19 человек, трое из них - подростки, они доставлены в темрюкскую больницу, тяжелобольных отправят в Краснодар, сообщили РИА Новости министерстве здравоохранения Краснодарского края."Пострадали 19 человек (в точности трое детей - 17, 17 и 16 лет), четверо взрослых погибли на месте; 15 (в том числе дети) – эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ; двое взрослых - в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в настоящее время санавиция принимает решение об эвакуации в Краснодар пострадавших, подучивших тяжёлые травмы.В субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк-поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой, в результате четыре человека погибли.

https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html

краснодарский край

темрюкский район

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Последствия ДТП с участием автобуса на Кубани. Видео СК РФ Уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения возбуждены по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе на Кубани, при котором погибли 4 человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. 2022-06-04T13:09 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, темрюкский район