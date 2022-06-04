https://ria.ru/20220604/dtp-1793111189.html

В Пермском крае пьяный лихач на угнанной машине насмерть сбил двух девочек

В Пермском крае пьяный лихач на угнанной машине насмерть сбил двух девочек - РИА Новости, 04.06.2022

В Пермском крае пьяный лихач на угнанной машине насмерть сбил двух девочек

Следствие возбудило дело после ДТП, в котором иномарка сбила насмерть двух девочек в пермском Александровске, сообщает пресс-служба регионального управления СК... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:34

2022-06-04T12:34

2022-06-04T13:44

происшествия

александровск

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Следствие возбудило дело после ДТП, в котором иномарка сбила насмерть двух девочек в пермском Александровске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По информации правоохранительных органов, в пятницу вечером в Александровске Пермского края на улице Братьев Давыдовых 41-летний мужчина на автомобиле Kia Optima сбил двух 15-летних девочек, которые ехали на велосипедах навстречу иномарке по обочине. От полученных травм школьницы скончались на месте, ещё до приезда "скорой". При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также полицией установлено, что мужчина ехал на угнанной машине, которая до этого стояла на парковке возле одного из магазинов города. Хозяин не закрыл авто и оставил заведённым."Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Александровск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина был ранее неоднократно судим. Следователь намерен в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.К настоящему моменту сотрудниками СК проведено освидетельствование водителя, осмотрено место ДТП, изъяты записи камер видеонаблюдения, назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20210824/rebenok-1747040209.html

александровск

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александровск, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)