12:34 04.06.2022 (обновлено: 13:44 04.06.2022)
В Пермском крае пьяный лихач на угнанной машине насмерть сбил двух девочек
Пермский СК возбудил дело после ДТП, в котором пьяный водитель сбил насмерть двух девочек
© Фото : СУСК России по Пермскому краюПоследствия ДТП с участием пьяного водителя городе Александровске Пермского края
© Фото : СУСК России по Пермскому краю
Последствия ДТП с участием пьяного водителя городе Александровске Пермского края
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Следствие возбудило дело после ДТП, в котором иномарка сбила насмерть двух девочек в пермском Александровске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По информации правоохранительных органов, в пятницу вечером в Александровске Пермского края на улице Братьев Давыдовых 41-летний мужчина на автомобиле Kia Optima сбил двух 15-летних девочек, которые ехали на велосипедах навстречу иномарке по обочине. От полученных травм школьницы скончались на месте, ещё до приезда "скорой". При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также полицией установлено, что мужчина ехал на угнанной машине, которая до этого стояла на парковке возле одного из магазинов города. Хозяин не закрыл авто и оставил заведённым.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Александровск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина был ранее неоднократно судим. Следователь намерен в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.
К настоящему моменту сотрудниками СК проведено освидетельствование водителя, осмотрено место ДТП, изъяты записи камер видеонаблюдения, назначены необходимые экспертизы.
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